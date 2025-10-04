Беспилотники атаковали НПЗ в Ленинградской области

Минувшей ночью беспилотники атаковали город Кириши Ленинградской области. Власти сообщили о работе ПВО и "возгорании в промозоне". По словам губернатора региона Александра Дрозденко, над городом уничтожили семь дронов.

Телеграм-канал Astra, ссылаясь на фото и видео очевидцев, пишет, что начался пожар на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Ранее оно уже подвергалось атакам.

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников. Больше всего на Брянской (27), Волгоградской (16) и Курской (15) областями.