Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области

Украинские беспилотники в ночь на четверг атаковали объекты в Воронежской и Ростовской областях России. Об этом сообщили местные власти. Очевидцы опубликовали кадры возникших пожаров.

В Ростовской области, как сообщает в частности ASTRA, в очередной раз был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов. Там возник пожар.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил о пожаре "на одном из промышленных предприятий". По предварительным данным, пострадавших нет.

В Воронежской области, по сообщению губернатора Александра Гусева, в результате падения беспилотника был повреждён объект энергетики. Какой именно, он не уточнил, однако отметил, что без света остались несколько сёл. В РЖД сообщили о задержке ряда пассажирских поездов "в связи с происшествием на участке Россошь – Сохрановка", однако к утру движение возобновили. О пострадавших не сообщалось.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над рядом регионов, больше всего над Ростовской областью.