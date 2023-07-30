Беспилотники ночью атаковали столичный деловой квартал "Москва-сити"

В ночь на воскресенье беспилотные летательные аппараты атаковали деловой квартал "Москва-сити". Как сообщили российские государственные СМИ, в офисных зданиях выбиты стёкла, повреждены помещения. По данным ТАСС, пострадал один человек - охранник.

Министерство обороны России заявило, что в район "Москва-Сити" прилетели два беспилотника, и что они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а разрушения вызваны их падением после потери управления. Также в ведомстве сообщили об уничтожении средствами ПВО ещё одного дрона над Одинцовским районом Московской области. Минобороны назвало инцидент "попыткой террористической атаки киевского режима".

На некоторое время были запрещены полеты над Москвой и Подмосковьем, прерывалась работа аэропорта "Внуково".

В зданиях "Москва-Сити" находятся, помимо прочих, офисы Минэкономики, Минпромторга, Минцифры, Ростуризма, Росстандарта и Росимущества. По словам очевидцев, после атаки дронов по улице разлетелись служебные документы, принадлежащие, предположительно, Министерству цифрового развития.

В последнее время атакам беспилотников всё чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные регионы России, включая Москву. Украинская сторона атаки, как правило, не комментирует.