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Собянин заявил о попытке атаки беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью город пытался атаковать беспилотник. "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в телеграме.

Откуда прилетел беспилотник и где он был сбит, мэр Москвы не уточнил.

Минобороны России сообщает о сбитом беспилотнике, который, как утверждается, пытался атаковать объекты в Подмосковье. Ведомство назвало это "террористической атакой" и заявило, что пострадавших и разрушений нет. Другие подробности в сообщении не приводитятся.

Беспилотники в последние месяцы несколько раз долетали до разных районов российской Москвы и даже до Кремля. Только в июле это уже третья попытка атаковать дронами Москву. 24 июля один беспилотник врезался в бинес-центр, а другой упал на одно из зданий Минобороны. Собянин тогда заявил, что "серьёзных" разрушений и пострадавших нет.

Российские власти обвиняют в этих атаках Украину. Киев официально сообщения об ударах беспилотников по Москве не комментирует.

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