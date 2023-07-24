The Insider: Российскому ТВ запретили освещать атаку дронов на Москву

Российским телеканалам запретили освещать атаку дронов на Москву. Об этом пишет издание The Insider, поговорившее с сотрудниками ВГТРК, РБК и нескольких региональных телеканалов. Они сообщили, что запрет пришёл за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. При этом в 10-часовом выпуске сюжеты о беспилотниках ещё были.

После 11 часов утра тема беспилотников в Москве свелась к кратким комментариям Минобороны и мэра столицы Сергея Собянина.

"Пришлось срочно менять вёрстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на "России 24" и на "Москве 24" убрали", - рассказал один из собеседников The Insider. Телеканалы "Россия 24" и "Москва 24" принадлежат холдингу ВГТРК. Региональные каналы, по словам источников, попросили не акцентировать эту тему в эфире.

При этом сюжеты об атаке беспилотников на Крым показывать не запрещали, в том числе демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски с сюжета об этом.