"Без мата не скажешь". О жизни в "освобожденном" Россией Донбассе

Города-соседи Северодонецк, Лисичанск и Рубежное в Луганской области Украины были оккупированы Россией весной и летом 2022 года, в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Они подверглись масштабным разрушениям: в Северодонецке, по данным Украины, в результате боев и ударов с воздуха было разрушено или повреждено 90% зданий.

Российские власти после захвата трех городов обещали их быстро восстановить. Но на деле оставшиеся жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного на четвертом году оккупации продолжают жить в разрушенных домах без тепла и связи.

Мобильную связь и интернет в этом районе российские власти блокируют из-за близости фронта, в результате пенсионеры могут даже вызвать "скорую". Въезд в города до сих ограничен специальной пропускной системой, действующей по согласованию с ФСБ РФ. По улицам Северодонецка, Лисичанска и Рубежного бродят стаи беспризорных собак.

Проект Радио Свобода Донбасс.Реалии собрал рассказы местных жителей на форумах и в чатах о том, как они живут четвертый год под российской оккупацией.

Рубежное - важный центр химической и целлюлозно-бумажной промышленности Украины, находится под оккупацией с 12 мая 2022 года. До начала полномасштабного вторжения в городе жили более 55 тысяч человек. По оценкам оккупационных властей, сейчас их осталось около 13 тысяч.



Северодонецк - один из центров нефтехимической промышленности Донбасса, оккупирован с 25 июня 2022 года. Ранее там жили более 100 тысяч человек. По данным российских оккупационных властей, сейчас в городе осталось 40-50 тысяч жителей.



Шахтерский город Лисичанск - живет под оккупацией РФ с 3 июля 2022 года. Ранее в нем жили около 93 тысяч человек. По данным российских властей, сейчас осталось около 30 тысяч. У Донбасс.Реалий нет возможности проверить достоверность данных о реальном количестве жителей этих городов: многие после начала войны выехали за границу или в другие регионы Украины. Известно, что в трех городах размещаются российские военные, а также вахтовым методом туда привозят работать строителей из РФ.

"Когда наконец включат связь? Совести у вас нет!"

По словам жителей трех оккупированных городов, наибольшей проблемой для них остается отсутствие связи – как мобильной, так и проводного интернета. Без связи Лисичанск, Северодонецк и Рубежное живут со времен боев за агломерацию весной 2022 года. Российские власти объясняют отсутствие связи в районе близостью фронта и признают, что ее блокируют умышленно, по требованию российских военных и ФСБ.

Отсутствие мобильной связи и интернета возмущает местных жителей: они не могут ни вызывать экстренные службы, ни сообщать о преступлениях, ни поддерживать контакт с родными.

Спутниковый интернет для большинства населения оккупированного района – недоступная роскошь: ведь среди тех, кто остался и не уехал, преобладают пенсионеры. Для локальной связи некоторые жители используют рации: в местных соцсетях можно найти рекламу такси, где указана частота для вызова автомобиля. Проводной интернет есть в оккупационных администрациях трех городов. Если у местных жителей нормальные отношения с новыми властями, то они иногда могут прийти в кабинеты власти и позвонить родным по интернету с компьютеров чиновников.

Были случаи, когда спутниковые интернет-терминалы "Старлинк" привозили в три оккупированных города российские военные или российские же строители-вахтовики. "Они могут себе это позволить", – объясняет Валерия Мельник, журналистка из Луганской области, которая мониторит ситуацию в городах "треугольника" для украинского издания "Трибун".

Чтобы облегчить местным жителям жизнь без связи, российские власти установили в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске несколько таксофонов. Но их лишь 36 на три города. Люди жалуются, что не все из них работают, и к тому же из них можно звонить только по городу – то есть дозвониться из Рубежного в Северодонецк (между которыми три километра по прямой) не удастся.

Жители района рассказывают, что им регулярно приходится выезжать за пределы городов и искать точки, где мобильный сигнал хоть плохо, но ловится. Они также говорят, что из-за отсутствия связи гибнут люди. В большинстве случаев это одинокие пенсионеры, которые в экстренных случаях не могут позвонить родным или в "скорую", чтобы позвать на помощь.





2 декабря 2025 года назначенный Россией "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал подготовку к тестированию локальной мобильной связи в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке: звонить с мобильного телефона будет можно, но только в пределах конкретного города. Начать тестирование оккупационные власти хотят с Северодонецка, но никаких сроков начала работы такой связи пока не называют.

Отопление: "Спим одетыми, 13 градусов, без мата не скажешь"

Вторая по значимости проблема жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного – отопление: многие жители готовятся провести в холоде уже четвертую зиму. По их словам, в подавляющем большинстве многоквартирных домов в агломерации отопления нет с начала войны: тепло есть лишь примерно в 10% домов. Жители греются электрообогревателями, но с ними квартиры не прогреваются: температура в домах уже при небольших морозах не превышает 13 градусов.

"Сын у меня приходит с работы – мы спим с ним одетыми. Холодно, отдохнуть ему негде, – рассказывает пенсионерка из Северодонецка в видео местного блогера. – Дед уже на том свете, не дождался. Он здесь так мерз, бедный. Первый год я ему помогла – отправила в дом престарелых, но больше его туда не забирали. Так он и умер в холоде".

Проблемы с отоплением в районе связаны с тем, что систему централизованного теплоснабжения и котельную Северодонецка российские войска разрушили при штурме города весной 2022 года. С тех пор они каждый год обещают восстановить эти объекты жизненно важной инфраструктуры. Также оккупационные власти обещали до конца 2025 года обновить 70% теплосетей в Северодонецке. В пропагандистских видео показывали строительство котельной и укладку теплотрасс:

"В преддверии каждого осенне-зимнего периода оккупационные власти анонсируют подачу тепла. Однако это касается лишь нескольких кварталов в "новых районах" (районы поздней застройки города периода СССР – ред.). В этом году количество домов в Северодонецке с отоплением можно будет пересчитать по пальцам", – объясняют в Луганской ОВА Областная военная администрация - существующая де-юре местная государственная администрация Луганской области Украины, осуществляющая свою деятельность из-за пределов оккупрованного региона. До июня 2022 года работала в Северодонецке, а до 2014 года - в Луганске..

Аналогичная ситуация с отоплением – в Лисичанске и Рубежном. С лета 2025 года на фото и видео с улиц в этих городах можно было видеть раскопанные системы теплосетей. По состоянию на ноябрь-декабрь 2025 года значительное количество этих теплосетей все еще остаются раскопанными:

"Оккупационные власти выложили пост, что они закончили восстановление систем теплоснабжения в Северодонецке. По словам местных, они перерыли полгорода, что-то делали, но не закончили, – объясняет Валерия Мельник. – Люди жалуются, что ремонтные работы не соответствуют тому, что описано в официальных аккаунтах в соцсетях. Власти написали, что все сделали, а люди пишут, что нет отопления, и что ремонтные работы не закончены, а брошены".

Местные жители сообщают, что отопления нет даже в некоторых социальных объектах. В Рубежном в детском саду "Красная шапочка" температура, по словам жителей, едва достигает 15 градусов, из-за чего дети мерзнут и болеют. Холодно, по их сообщениям, и в местной школе искусств:

О проблемах с отоплением пишут не только местные жители, но и приезжающие в город россияне:

"Когда приехали в Северодонецк, выяснилось, что там нет отопления – ни в домах, ни в больницах, ни в школе. Дети сидят на уроках в куртках. Сами занятия длятся 25 минут вместо 40", – рассказывают волонтеры из Новгорода, побывавшие в оккупированном районе.

В части Лисичанска сейчас нет не только тепла, но и водоснабжения. Оккупационные власти ссылаются на "временные трудности с централизованными сетями" и привозят воду автоцистернами. У бочек собираются очереди жителей с пластиковыми баклажками и тачками:

Кроме того, в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном во многих районах нет уличного освещения и не работают светофоры. В темное время суток люди боятся упасть в раскопанные траншеи теплосетей или попасть под колеса автомобилей.

Жилье: "Срезали трубы водоснабжения и канализации, на этом ремонт прекращен"

Жилье и критическая инфраструктура Рубежного, Лисичанска и Северодонецка сильно пострадали во время боев в 2022 году. Разрушения Северодонецка, по оценкам Луганской ОВА, достигли 90%, в Рубежном не остался без разрушений ни один район города. Российские власти обещали восстановить города с самого начала оккупации. На деле эти обещания не выполнены.

Люди, которые после начала оккупации остались в районе, рассказывают, что до сих пор - более трех лет - живут в домах, имеющих разрушения разной степени. В некоторых многоэтажках аварийными и нежилыми признаны лишь отдельные разрушенные подъезды, а соседние с ними частично заселены. Во многих домах нет окон, повреждены кровля и фасады.

В 2025 году оккупационные власти начали активно рассказывать о восстановлении жилищного фонда района агломерации и докладывать о "сотнях" сданных объектов. При этом нового жилья с нуля в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, в отличие от Мариуполя, решили не строить: в основном в рапортах были замена окон, дверей, теплосетей, обновление фасадов и ремонт крыш. Людей в ходе таких работ из домов не отселяли.

Многие местные жители проведенными работами остались недовольны:





Огрехи в "реновации" стали особенно заметны с началом осенне-зимнего сезона. Люди массово пишут властям об открытых тепловых контурах домов, дырявых крышах, отсутствии окон и срезанных батареях. Во многих домах, по словам их обитателей, ремонт вообще не начинался, а там, где его начали, часто работы были прекращены накануне зимы или некачественно сделаны.

Жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного публикуют видео, как из потолков течет вода после капитального ремонта крыши, а также показывают несоответствующие стандартам трубы систем отопления в подвалах построек. Некоторые размещают фото некачественных фасадных работ:

При этом показательное "восстановление" Северодонецка касается только многоэтажек. В частном секторе за три с половиной года оккупационные власти никаких работ по восстановлению домов даже не начали. Местное население самостоятельно пытается ремонтировать жилье за свой счет, у кого есть такая возможность", – пишет глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Медицинская помощь: "В поликлинике нет реактивов и врачей"

В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном формально работают больницы и поликлиники, но местные жители рассказывают, что в них критически не хватает врачей. Речь идет как об обычных терапевтах, так и специалистах – хирургах, педиатрах, анестезиологах, стоматологах, травматологах, эндокринологах. Сложно сдать анализы, потому что в поликлиниках нет реактивов, зачастую нет возможности сделать флюорографию или пройти обследование.

Жители жалуются, что сложно записаться даже на первичный прием к врачу. К примеру, на весь Северодонецк сегодня работают только два терапевта, и чтобы записаться к ним, надо занимать "живую" очередь с ночи. А это грозит проблемами и возможным задержанием из-за все еще действующего в районе комендантского часа.

В оккупированные украинские города российские власти иногда привозят вахтовым методом медиков из России. Но их не хватает. Как следует из комментариев самих медиков, среди их пациентов многие имеют хронические заболевания, особенно пожилые люди, – именно из-за того, что они долго не могли обратиться за медицинской помощью.

Глава Луганской ОВА Алексей Харченко замечает при этом, что за последний год приезжих российских врачей на оккупированных территориях стало меньше:

"Деньги за это платить перестали. Нехватку узких специалистов в местных учреждениях здравоохранения на оккупированной территории пытаются решить своими силами, приглашая на дежурство врачей из Луганска. Это в частности уролог, невролог, отоларинголог, хирург. Сейчас есть договоренность, что они будут принимать в течение одного дня и только в течение четырех с половиной часов", – говорит он.

"В Северодонецке, по последней информации, было лишь две бригады скорой помощи, этого недостаточно", – рассказывает журналистка Валерия Мельник. Она замечает, что введенная Россией программа привлечения молодых специалистов в оккупированные города за "подъемные" в 2 млн рублей, не дает желаемых результатов, и чтобы получить полноценную медицинскую помощь, людям приходится ездить на обследование и лечение в Луганск или в Россию.

"Дурдом с собаками"

Еще одной проблемой трех городов после начала войны стали бродячие собаки. Они собираются в стаи, пугают и кусают людей. Многие жители из-за этого боятся отпускать детей одних в школу.

"После случая, когда на одной из улиц Северодонецка стая беспризорных собак совершила несколько нападений на прохожих и загрызла женщину, жители начали переписку с оккупационной администрацией города, призывая к принятию соответствующих мер. Однако получили ответ: проведение мероприятий по отлову бездомных животных, а также строительство питомников для их содержания невозможно из-за отсутствия средств", – пишет Алексей Харченко. Оккупационная администрация Северодонецка на днях сообщила, что будет просить субвенции на решение проблемы бродячих стай в 2026-2027 годах.

В Северодонецк приезжали волонтеры из России, которые проводили операции по стерилизации какого-то количества животных. Но проблемы нападения собак на людей это не решило.



