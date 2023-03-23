Без обязательств. Рикард Йозвяк – о соглашении Сербии и Косова

Когда глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеф Боррель написал 18 февраля в твиттере, что между Сербией и Косовом после переговоров в Охриде заключено соглашение об урегулировании отношений, многие попались на эту удочку. Приложение к этому документу, поддержанное месяц назад обеими сторонами, действительно заслуживает одобрения. Но у него есть большой недостаток: не хватает ключевой составляющей, подписей сербского президента Александра Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти. А без подписей любые переговоры – что в Брюсселе, что в Охриде – вряд ли могут принести реальные последствия.



Но это далеко не единственная проблема соглашения. Ожидалось, что в нём будут указаны точные сроки и последовательность выполнения уже подтверждённых обязательств, но ничего этого в приложении практически нет. Вдобавок, не обозначены механизмы, обязывающие выполнять договорённости, а не только декларировать их на бумаге. Брюсселю следует отдать должное за составление первоначального февральского соглашения: хотя этот документ и не решал всех проблем между Сербией и Косовом, он мог бы быть важным шагом на пути к нормализации отношений двух стран, предполагающим признание Белградом Приштины если не де-юре, то хотя бы де-факто. Согласно тексту, стороны должны были признать национальные символы и документы друг друга (паспорта, дипломы, номерные знаки, таможенные печати). Предполагалось, что Сербия и Косово обменяются постоянными миссиями и не будут мешать друг другу вступать в ЕС. Белград обязался не выступать против членства Косова в международные организации. В обмен на это Сербская православная церковь получила бы в Косове официальный статус.

У Брюсселя нет механизмов, чтобы надавить на стороны в случае невыполнения соглашений

Однако документ в его окончательном виде сводит "на нет" значительную часть этой работы. По словам моих источников в Брюсселе, первоначальный проект был значительно более конкретным, в частности, там были указаны сроки выполнения обязательств. Теперь единственная предусмотренная документом последовательность действий связана с созданием на севере спорной области муниципалитетов с сербским большинством (Косово должно начать переговоры по этому вопросу "немедленно", что бы это ни означало). Это важно, но никакой конкретики насчёт того, когда должно произойти взаимное признание паспортов и обмен миссиями, документ не содержит.



Конечно, можно возразить: несмотря на это, документ помогает продвинуться вперёд в решении двусторонних проблем. Например, в нём говорится, что "Косово и Сербия обязуются полностью соблюдать все статьи соглашения... выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно". Также указывается, что "Косово и Сербия согласны с тем, что все статьи будут выполняться независимо друг от друга" и что "порядок пунктов этого приложения не влияет на порядок их выполнения". Звучит отлично, но вот, например, в бумаге есть обязательство создать совместный мониторинговый комитет в течение 30 дней. А какие полномочия он будет иметь?

Да, в документе говорится: "Любое невыполнение обязательств по соглашению... может иметь прямые негативные последствия для процессов вступления сторон в ЕС и финансовой помощи, которую они получают от ЕС". Но при этом даже независимость Косова признали не все страны Евросоюза, и они явно не сделают это в ближайшее время. Соответственно, о вступлении Косова в ЕС в ближайшие десятилетия речи не идет. Переговоры Белграда о присоединении тоже застопорились из-за войны в Украине, и процесс вступления и здесь явно затянется. Финансовую поддержку Брюссель урезать опасается, поскольку не хочет "отдать" Сербию Китаю и России.



Соответственно, у Брюсселя нет механизмов, чтобы надавить на Белград в случае невыполнения соглашений, и в Белграде это прекрасно понимают. Достаточно обратить внимание на то, как пренебрежительно Вучич отнесся к соглашению. Пока Евросоюз больше заинтересован в формальных действиях вроде этой "сделки", нежели в реальном изменении положения вещей, глава Сербии может себе позволять такое поведение, зная, что никакие реальные последствия ему не угрожают.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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