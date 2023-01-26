В начале пути. Рикард Йозвяк – об Украине и расширении ЕС

В 2022 году произошел неожиданный поворот в вопросе о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в Европейский союз. После вторжения России в Украину три восточноевропейские страны подали заявки на членство в ЕС и в течение нескольких месяцев добились статуса так называемой европейской перспективы. Это значит, что в Брюсселе рассматривают возможность их вступления в ЕС: Украина и Молдова получили статус кандидатов, а Грузия – потенциального кандидата. Тот, кто следил за попытками этой тройки десятилетиями вступить в Евросоюз, понимает: решения поистине исторические.



Позитивные для этих стран изменения могут продолжиться и в нынешнем году. Как и всё остальное в Брюсселе, процесс вступления имеет политический характер, поэтому многие страны ЕС сейчас выступают за расширение, особенно это касается Украины. Похоже, что вся тройка твёрдо намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии, в первую очередь в сфере правосудия, чтобы процесс продвинулся как можно дальше.



Поэтому никто не удивится, если среднесрочная оценка, которую Еврокомиссия представит этой весной, окажется положительной, а отчеты о расширении, намеченные на осень, – обнадёживающими. Тем не менее пока рано говорить о том, будет ли этого достаточно, чтобы комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Киева и Кишинева в ЕС и о присуждении кандидатского статуса Тбилиси. Кроме того, потребуется одобрение всех 27 членов Евросоюза в декабре. Это непростая задача, но учитывая, как быстро меняется политическая обстановка в Европе, сбрасывать такой вариант со счетов точно не стоит.

Надежды на то, что эти три страны станут полноправными членами ЕС в ближайшие 5–10 лет, вряд ли оправдаются. Чтобы понять почему, достаточно взглянуть на вторую часть заключения Европейской комиссии по Грузии, Молдове и Украине. В окончательной версии этот документ должен быть принят к концу месяца. В июне были обнародованы так называемые политические критерии, а в январской части отражены скорее бюрократические вопросы. По сути, это "домашняя работа", которую должны выполнить страны-соискатели, чтобы стать членами ЕС. Именно здесь начинается самое важное, после символических шагов, необходимых, чтобы стать кандидатами и начать конкретные переговоры о вступлении.



В проектах, с которыми ознакомилось Радио Свободная Европа/Радио Свобода, подробно рассматриваются 32 раздела (или "главы" на языке Евросоюза) и то, насколько законодательства трёх стран соответствуют законодательству ЕС в разных областях. В докладах используются пять критериев для каждой главы: "начальный этап", "определённый уровень подготовки", "умеренно хороший уровень подготовка", "хороший уровень подготовки" и "продвинутый". Отчёт, в истинно брюссельском стиле, очень сухой, но если вникнуть в него детальнее, то становится понятно: ни у одной из трех стран нет статуса продвинутого уровня подготовки ни в одном из разделов. "Хорошего уровня подготовки" Украина достигла всего в двух областях, обе связаны с внешней политикой. Грузия и Молдова добились этого уровня только в одном разделе. По большинству глав Украина находится на второй снизу строке ("определённый уровень подготовки"). В Молдове дело обстоит ещё хуже: в 16 разделах самая низкая оценка. При этом у Грузии, которая не имеет полноправного статуса страны-кандидата, ситуация лучше: статус "умеренно хорошего уровня подготовки" в восьми областях.

Иногда процесс расширения замедляется и даже останавливается

Выглядит странно, но этому есть несколько объяснений. Самое очевидное: в экономической и финансовой областях у Грузии всё хорошо, и это неудивительно, поскольку власти этой страны последнее десятилетие делали ставку на привязку экономики к Западу, а в случае с Украиной и Молдовой так было не всегда. Кроме того, у Грузии хороший административный и бюрократический потенциал, а вот Молдове, как следует из отчета, его явно недостаточно. Напомню: это вторая часть заключения. В первой, касающейся вопросов правосудия и фундаментальных прав, Грузия осталась на третьем месте. Поскольку этим сферам ЕС уделяет особое внимание, то Грузия по-прежнему отстает от Украины и Молдовы на пути к Брюсселю.



На реформы могут уйти годы, путь будет долгим. У Киева и Кишинева могут быть твердые намерения реформировать законодательство, но, чтобы добиться успеха, нужно иметь значительный административный ресурс, повышенную политическую чувствительность и завидную выносливость. Не говоря уже о том, что энтузиазм стран-членов ЕС может угаснуть: каждая из них должна дать "зелёный свет", чтобы "закрыть" разделы о расширении. Однако политиков часто больше заботит собственный электорат и рейтинги своих партий, нежели положение дел в чужих странах-кандидатах. Иногда процесс расширения замедляется и даже останавливается. Достаточно взглянуть на главных кандидатов в ЕС на Западных Балканах – Черногорию и Сербию. За десять лет они сумели "закрыть" всего по несколько разделов, и иногда кажется: надежды Белграда и Подгорицы когда-либо вступить в Евросоюз потеряны.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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