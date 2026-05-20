Без срока давности. Задержание садиста из "ДНР" во Франции

Во Франции арестовали и заключили под стражу уроженца Донецка, пророссийского сепаратиста Евгения Бражникова. По сообщению Национальной антитеррористической прокуратуры, гражданин Украины Бражников, 1979 года рождения, жил во Франции с 2021 года. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, а именно в пытках людей, арестованных российскими властями, в печально известной тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Тюрьма на территории "Изоляции" была создана после того, как представители подконтрольной России "Донецкой Народной Республики" в 2014 году захватили территорию одноименного художественного фонда, унаследовавшего название от бывшего завода по производству изоляционных материалов, и превратили ее в тайный объект местных спецслужб, так называемого "Министерства госбезопасности ДНР". Людей (как правило с проукраинской позицией), которых привозили в "Изоляцию", содержали в бесчеловечных условиях, выбивая из них пытками признательные показания.

По сообщению генпрокурора Украины Руслана Кравченко, бывшие пленники "Изоляции" свидетельствовали, что Бражников был по сути помощником руководителя "Изоляции" и лично участвовал в пытках заключенных. Он жестоко с ними обращался, а также оказывал на них психологическое давление, заставлял давать признание и унижал. То, что задержанный во Франции – именно Евгений Бражников, на своей подтвердил в фейсбуке писатель и бывший пленник "Изоляции" Станислав Асеев. Асеев в совокупности провел в российских тюрьмах 2,5 года.

Бражников свою вину в пытках заключенных отрицает и утверждает, что сам был заключенным "Изоляции". После того, как в Украине на него было заведено дело о пытках, которые он применял к содержавшимся в тюрьме в Донецке, мужчина в 2021 году уехал из Украины во Францию и пытался получить там статус беженца.

В сообщении Руслана Кравченко сказано, что украинец был задержан после обращения в полицию Франции украинских прокуроров, общественной организации " Truth Hounds "Искатели правды"" и других НКО, которые занимаются расследованием военных преступлений в Украине. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, которые рассказали о пытках и насилии в "Изоляции со стороны Бражникова, а украинская сторона затем передала Франции дополнительные материалы дела в отношении уроженца Донецка.

Станислав Асеев является инициатором иска против Бражникова. Он написал в соцсетях: "Об аресте Бражникова во Франции я узнал десять дней назад, когда летел с выступления в Австрии (была договоренность не разглашать это)".

Он также отметил, что участвовал в переводе материалов дела и передаче их во Францию:

"В прошлом году меня наконец-то первым пригласили в Париж для дачи показаний. Мы сделали все это максимально скрытно, чтобы он (Бражников) не узнал о самом процессе и не сбежал из Франции. Позже показания дали и другие жертвы и свидетели".

Что известно о Бражникове

Евгений Бражников родился в 1979 году в Кальмиусском (бывший Комсомольск) Донецкой области. Он работал оперуполномоченным отдела раскрытия преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВДУ в Донецкой области, но в 2009 не прошел переаттестацию и уволился из правоохранительных органов.

В 2014 году мужчина присоединился к "Русской весне": он помогал пророссийским силам, участвовал в митингах на Донбассе, нападал на участников проукраинских акций. По словам боевика подконтрольной России группировки Евгения Тинянского, которые приводил в своем видео Денис Казанский, Бражников 26 мая 2014 года участвовал в первом бою за Донецкий аэропорт , а во время боев за Славянск снабжал подконтрольные Кремлю группировки приборами ночного видения и снайперскими прицелами.

В 2015 году, уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль России, Бражников возглавил службу безопасности одного из донецких заводов. В 2016 году его задержали сотрудники так называемого "МГБ ДНР" – по подозрению в подготовке диверсий по заданию украинских спецслужб. Тогда его действительно поместили в "Изоляцию", а через два года "признали виновным" в хранении оружия и "приговорили" к 8 годам заключения (приговоры в "ДНР" часто выносятся без соблюдения правовых процедур).

29 декабря 2019 года Бражникова обменяли в рамках большого обмена – тогда Украина вернула 76 пленников с подконтрольных России территорий.

Освобожденный во время того же обмена преподаватель и публицист Олег Галазюк вспоминал, что когда во время обмена Бражникова увидели другие освобожденные украинцы, то они начали его избивать, и украинским военным пришлось защищать мужчину от других пленников на протяжении всего процесса обмена.

После обмена бывшие пленники рассказали, что Евгений Бражников участвовал в пытках в "Изоляции"– вместе с официальными силовиками "ДНР". Украинская прокуратура инициировала расследование по этому заявлению, а затем передала дело в суд.

"Когда я лично увидел Бражникова в "Изоляции", я уже знал, что он – сепаратист. Но сначала мне даже жалко было его: мол, он поверил в "республику", а его обманули, – рассказывал в интервью "Украинской правде" бывший гражданский пленный из Горловки Станислав Печонкин. – Но позже увидел, как он бьет людей – не по приказу, а по своей воле".

По сообщениям Генпрокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что Бражников с апреля 2014 по декабрь 2019 "способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьмы "Изоляция".

В частности, заявляют украинские следователи, он применял к задержанным, которые незаконно содержались в застенках, пытки и наносил им телесные повреждения – с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений. По данным следователей, в результате действий Бражникова пострадали 9 гражданских лиц.

"Его обвиняют в том, что он был правой рукой Куликовского-"Палыча" (один из тюремных начальников в "Изоляции", Денис Павлович Куликовский, приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы – РС), – вспоминал о Бражникове в марте 2021 года Станислав Асеев. – Он участвовал в пытках и избиении других заключенных. И в том числе из-за этого он мог свободно передвигаться по территории "Изоляции", имел определенные привилегии. То есть он уже был частью этой администрации, хотя имел также уголовную статью на той территории".

В марте 2020 года украинский суд поместил Бражникова под круглосуточный домашний арест на полгода. Однако в конце августа, когда срок меры пресечения истекал (по украинскому закону во время досудебного расследования домашний арест нельзя продлевать дольше 6 месяцев), прошение прокурора о назначении другой меры пресечения мужчине суд не удовлетворил. Таким образом, после окончания шести месяцев домашнего ареста Бражников оказался на свободе без ограничений на передвижения.

26 ноября 2021 года адвокат Бражникова письменно сообщил суду, что его клиент уехал из Украины и попросил убежища во Франции.

Почему арест и суд над Бражниковым важны

Директор по юридическим вопросам общественной организации Truth Hounds Зера Козлиева рассказала в эфире Радио Донбасс Реалии, что на всех этапах, предшествовавших аресту Бражникова во Франции, Украина вела коммуникацию с французскими правоохранительными органами. По ее словам, украинца не будут экстрадировать на родину, а будут судить именно во Франции. Там ему вменяют несколько статей уголовного кодекса:

"Это преступления против человечности, военные преступления. И потенциально это обвинения в пытках и бесчеловечном обращении, а также, возможно, в сексуализированном насилии", – рассказала Козлиева.

Козлиева подчеркивает, что сам факт, что подобный арест произошел в Европе, и правосудие в отношении украинца будет производиться также в Европе, является большой победой Украины и важным прецедентом и для аналогичных будущих дел о военных преступлениях.

"С 2019 уже прошло 8 лет, с 2017 – почти 10. И это очень важно понимать для других дел: что независимо от того, сколько времени прошло после совершения правонарушений, они могут быть расследованы и рассмотрены в судах различных юрисдикций. Как в Украине, так и в других странах, а также в Международном уголовном суде, – отмечает Зера Козлиева. – Это может быть через 10, 20 лет или даже 30 и 50".

Поэтому задача украинских правоохранительных органов и общественных организаций в этой связи – пользоваться возможностями универсальной юрисдикции, возможностями законодательства других стран, которые позволяют преследовать за военные преступления, совершенные в Украине, лиц, находящихся на территории других стран. Украине важно пытаться инициировать и активизировать такие производства, считает Зера Козлиева, и призывать к такому сотрудничеству другие страны.