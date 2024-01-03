Экс-начальника пыточной тюрьмы в Донецке приговорили к 15 годам

Суд в Киеве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего начальника тюрьмы в Донецке Дениса Куликовского. Из этой тюрьмы поступали многочисленные сообщения о пытках и издевательствах над заключёнными.

Как сообщает издание "Суспильне" из зала суда, Куликовский признан виновным по статьям о терроризме и о нарушении законов и обычаев войны. Срок заключения будет считаться с момента его помещения под стражу в ноябре 2019 года. Также он приговорён к конфискации имущества.

Представители суда пояснили, что обвинение в терроризме было вынесено из-за сотрудничества с властями пророссийских сепаратистов в Донецке, признанным в Украине террористической организацией, а обвинение в нарушении законов войны — из-за жестокого обращения с гражданским населением.

Тюрьма в Донецке, известная как "Изоляция", контролировалась сепаратистскими силами. Куликовский был её начальником в 2015-2018 годах. Там содержались в том числе люди, похищенные сепаратистами. Правозащитники и сами бывшие заключённые много раз сообщали о пытках и насилии в "Изоляции", в том числе заканчивавшихся смертью заключённых.

В тюрьму не допускали независимых наблюдателей, представителей Красного Креста и правозащитных групп. По данным МВД Украины, от рук тех, кто похищал, содержал и пытал людей в "Изоляции", пострадали не менее 3500 человек.

Денис Куликовский был задержан Службой безопасности Украины в начале ноября 2021 года в Киеве. Бывшая жена Куликовского утверждала, что он в 2019 году бежал с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области в Россию. Как он снова оказался в Украине, не уточняется.