Полиция отказала Лейле Гиреевой в расследовании домашнего насилия

Полиция Ингушетии отказалась возбуждать дело о домашнем насилии в отношении 18-летней уроженки региона Лейлы Гиреевой. В ноябре прошлого года Гиреева сбежала из дома в Санкт-Петербург. Она подала в полицию жалобу о регулярном насилии со стороны родителей. По словам Гиреевой, мать и отец избивали её за мелкие проступки, а также водили к имаму, который пытался побоями "изгонять из неё джинна", запирали дома и заставляли принимать психотропные препараты.

Кроме того, суд Назрановского района Ингушетии отказал адвокату Гиреевой Марку Алексееву в удовлетворении жалобы по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Лейлы. После того, как Гиреева убежала из дома, её мать подала на неё заявление о краже. Гиреева факт кражи отрицает. Её адвокат в своей жалобе обращает внимание на то, что дело о краже ведётся со значительными нарушениями и предполагает, что речь может идти о коррупционной составляющей (семья Гиреевой связана с силовыми структурами).

Кризисная группа "СК SOS", занимающаяся защитой прав женщин и ЛГБТ-меньшинств на Северном Кавказе, утверждает, что такая ситуация встречается нередко. Родственники сбежавших из дома совершеннолетних ложно обвиняют их в кражах, чтобы получить возможность объявить их в розыск.

Лейла Гиреева сбежала из дома сразу после того, как ей исполнилось 18 лет - из-за систематического насилия в семье и угроз убийством. Отец Лейлы - майор полиции в отставке Алихан Гиреев. 23 ноября её задержали в Петербурге и удерживали в полиции несколько часов, ожидая прибытия сотрудников ингушского МВД, чтобы забрать ее домой, но позднее Гирееву отпустили.