Байден разрешил беженцам из Гонконга остаться "бессрочно" в США

Президент Джо Байден подписал меморандум о помощи жителям Гонконга, бежавшим из Китая в США от преследования со стороны пекинских властей, сообщает Би-би-си. Согласно документу, гонконгцам с просроченными визами позволено оставаться в Америке на срок до полутора лет с возможностью продления. Комментируя такой шаг, Байден обвинил Пекин в "подрыве прав и свобод в Гонконге".

Это решение призвано облегчить участь нескольких тысяч выходцев из китайской автономии, где после крупнейшей волны протестов, произошедшей в 2019 году, власти КНР развернули масштабное наступление на активистов, независимые СМИ и нелояльных бизнесменов.

Китай высказал протест Вашингтону, назвав меморандум "вмешательством во внутренние дела" и "попранием международного права".



Ранее помощь гонконгцам решила оказать и Британия, которая до 1997 года являлась юридическим владельцем Гонконга. Соединенное Королевство предложило выходцам из этого региона, имеющим заморские британские паспорта, пройти облегченную процедуру получения гражданства. Потенциально речь может идти о 5,5 миллионах человек, имеющих право получить британский паспорт в упрощённом порядке.

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