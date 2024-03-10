Би-би-си: Израиль завершил строительство дороги через Газу

Армия обороны Израиля завершила строительство новой дороги, которая проходит через северную часть сектора Газа с востока на запад. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.

Согласно полученной информации, маршрут через север сектора начинается у заграждения на границе Газы с Израилем, возле кибуца Нахаль Оз и заканчивается недалеко от побережья.

Представители израильской армии заявили Би-би-си, что новый маршрут должен упростить передвижение войск и техники.

Журналисты обращают внимание, что в Газе имеется сеть дорог, соединяющих восток и запад сектора, но новая армейская дорога станет единственным непрерывным маршрутом.

Дорога проходит через территорию, где раньше было меньше зданий и которая была менее густонаселенной, чем другие части Газы. В феврале один из израильских телеканалов сообщал об этом маршруте, заявив, что он имеет кодовое название "Шоссе 749".

Некоторые собеседники Би-би-си высказали опасения, что дорога может быть использована в качестве барьера, не позволяющего палестинцам вернуться в свои дома на севере.

Кроме того, некоторые аналитики допускают, что строительство нового маршрута говорит о планах Израиля остаться в секторе Газа после окончания боевых действий. Ранее израильские власти заявляли, что не планируют оставлять своих военнослужащих в секторе после окончания боевых действий.

Вместе с тем, в конце февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил документ, который предусматривает, что Армия обороны Израиля в среднесрочной перспективе будет иметь силовой контроль над Газой, а также что на границе Израиля и сектора будет создана буферная зона — эту идею ранее отвергли многие страны, в том числе и союзники Израиля, включая США. Также Израиль возьмёт на себя контроль южной границы сектора. Газа также должна быть демилитаризована, а её образовательные и иные гражданские учреждения пройти процессом "дерадикализации".

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