Израиль "в основном" принял предложение о перемирии в Газе

Израильская сторона "в основном" приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе Газа c палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно плану, прекращение огня позволит освободить заложников, в основном женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в Газу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что ХАМАС пока не согласилась освободить указанные категории удерживаемых.

СМИ сообщают, что представители палестинской группировки, США и Катара уже приехали в Каир для продолжения переговоров по обменной сделке. Прибытие израильской делегации ожидается.

Предыдущий обмен проходил в конце ноября и продлился почти неделю.

По данным CNN, в течение шести недель будет разработан второй этап обмена заложников и доставки помощи в сектор.

Представители ХАМАС заявили, что достижение перемирия возможно в течение двух суток, если Израиль примет требования группировки. Условия включают возвращение перемещённых гражданских лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи.

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда в Израиле погибли более 1200 человек, более 250 были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа. Некоторые пленники позже были убиты. По последним данным, джихадисты удерживают более 130 человек.

С начала войны потребности жителей сектора Газа в гуманитарной помощи выросли, а возможности её доставки сузились. По подсчётам The Guardian, объёмы помощи упали на 80%. Международные агентства неоднократно предупреждали, что сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы, есть прямая угроза голода и эпидемий. По последним данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в секторе погибли более 30 тысяч человек. Независимого подтверждения этим данным нет.

Больше новостей Радио Свобода: