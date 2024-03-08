В секторе Газа несколько погибших при сбросе гумпомощи с парашютом

В секторе Газа пять человек погибли во время доставки продовольствия, когда груз с гуманитарной помощью упал на людей сверху на большой скорости из-за нераскрывшегося должным образом парашюта.

Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС. Группа признана террористической в США и странах Евросоюза. Сведения сообщили на месте репортёру DPA. Информагентство отмечает, что видеозаписи инцидента появились в социальных сетях. Помимо погибших есть несколько раненых.

В субботу на прошлой неделе Соединённые Штаты и ряд других стран начали сброс гуманитарной помощи для жителей сектора Газа с парашютов, чтобы, как отмечается, справиться с катастрофической нехваткой продовольствия - прежде всего в северной части прибрежной полосы, охваченной боевыми действиями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие выходные между Кипром и сектором Газа может начать работу морской коридор помощи - в рамках наращиваемых странами Запада усилий против разрастания гуманитарного кризиса в регионе из-за войны.

Днём ранее, 7 марта, американский президент Джо Байден, выступая в Конгрессе с ежегодным докладом о положении США, призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения Газы и объявил о планах морских поставок гуманитарной помощи в Газу. Для этого, по словам Байдена, будет сооружён специальный плавучий причал для разгрузки судов с грузами.