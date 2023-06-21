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Би-би-си опубликовала расследование о сети садистов и убийц обезьян

Би-би-си опубликовала фильм-расследование о глобальной сети садистов, по заказу мучающих и убивающих детёнышей длиннохвостых макак.

Журналисты совместно с активистами нашли сотни людей в США, Великобритании и других странах, которые платили за видео с пытками и жестокими убийствами обезьян. Сейчас под следствием находятся как минимум 20 человек. Сроки пока получили лишь двое индонезийцев – авторы роликов с издевательствами.

Фильм Би-би-си можно посмотреть с русскими субтитрами. Осторожно, видео содержит кадры и звуки насилия.

Жестокие ролики распространялись в ютьюбе, а затем – в закрытых чатах в телеграме. В один из них журналисты попали под прикрытием. Участники группы придумывали всё более изощрённые издевательства над макаками, у которых были имена, и заказывали видео у индонезийцев. Одним из самых "популярных" роликов стало измельчение детёныша макаки в блендере.

Двое ключевых подследственных – американцы Майк "Король пыток" Маккартни и "Мистер Обезьяна" – поговорили с журналистами. Маккартни, которому около 50 лет, рассказал, что за деньги публиковал садистские видео в чате. "Мистер Обезьяна", которому чуть больше 20 лет, был администратором нескольких сообществ и сообщил, что заказывал "чрезвычайно жестокие" ролики. Он признался, что ответственен за смерть как минимум четырёх обезьян и пытки многих других. Оба подозреваемых утверждают, что находились в группах только для разоблачения живодёров.

Ещё одна основная подозреваемая – Стейси "Садистка" Стори – заявила, что её аккаунт был взломан, и отказалась разговаривать с журналистами. Однако агенты национальной безопасности США нашли в её телефоне около сотни видео с пытками макак и доказательства, что она платила за такие ролики.

Никому из троих обвинения ещё не предъявили. В случае возбуждения уголовного дела им грозит до семи лет лишения свободы. Два исполнителя садистских заказов в Индонезии получили восемь месяцев и три года тюрьмы соответственно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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