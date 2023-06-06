В Новой Каховке утонули сотни животных из местного зоопарка 

В оккупированном российскими войсками украинском городе Новая Каховка в результате разрушения плотины местной ГЭС и последовавшего за ним наводнения погибли сотни животных, которые содержались в зоопарке комплекса отдыха "Казкова дiброва".

Как рассказала директор учреждения Елена Навроцкая, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, всё уже было затоплено, "плавали трупы животных и части построек". По её словам, погибли около трёхсот питомцев, среди них – зелёные мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осёл, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось только нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс "Казкова дiброва" полностью находится под водой.

На официальной странице учреждения в фейсбуке утверждается, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.

"Мы пережили страшную зиму без света и отопления под постоянными обстрелами... Делали всё, чтобы сохранить жизнь животных даже в такой ужасной ситуации. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна", – сказано в сообщении администрации зоопарка.