В Новой Каховке утонули сотни животных из местного зоопарка 

В оккупированном российскими войсками украинском городе Новая Каховка в результате разрушения плотины местной ГЭС и последовавшего за ним наводнения погибли сотни животных, которые содержались в зоопарке комплекса отдыха "Казкова дiброва".
Как рассказала директор учреждения Елена Навроцкая, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, всё уже было затоплено, "плавали трупы животных и части построек". По её словам, погибли около трёхсот питомцев, среди них – зелёные мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осёл, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось только нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс "Казкова дiброва" полностью находится под водой.
На официальной странице учреждения в фейсбуке утверждается, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.
"Мы пережили страшную зиму без света и отопления под постоянными обстрелами... Делали всё, чтобы сохранить жизнь животных даже в такой ужасной ситуации. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна", – сказано в сообщении администрации зоопарка.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. Затопленными оказались десятки населённых пунктов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти. По одной версии плотину взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украина и Россия обвиняют друг друга в целенаправленном подрыве ГЭС.
- На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет. Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым.
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