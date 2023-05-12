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ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла режим чрезвычайной ситуации в мире из-за болезни mpox, ранее известной как оспа обезьян.

По данным ВОЗ, за последние три месяца было зафиксировано почти на 90% меньше случаев mpox по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Однако ВОЗ отметила, что вирус продолжает распространяться в некоторых регионах, и подчеркнула необходимость государственных мер для борьбы с возможными вспышками в будущем. В первую очередь это касается африканских стран, где mpox существует давно.

ВОЗ объявила вспышку mpox чрезвычайной глобальной ситуацией в июле 2022 года. К тому моменту было зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания примерно в 70 странах. Впервые о случаях заражения mpox за пределами Африки стало известно почти год назад. В России подтвердили два таких случая за весь период.

  • Mpox болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от неё не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.
  • Mpox не стала новой пандемией: она почти не передаётся по воздуху, для заражения нужен тесный контакт "кожа к коже". Кроме того, вакцинация от натуральной оспы защищает и от mpox.
  • ВОЗ переименовала "оспу обезьян" в mpox, чтобы не стигматизировать обезьян. После глобального распространения заболевания были случаи, когда из-за боязни заразиться в зоопарках и частных питомниках массово убивали здоровых обезьян.

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