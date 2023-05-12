ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла режим чрезвычайной ситуации в мире из-за болезни mpox, ранее известной как оспа обезьян.

По данным ВОЗ, за последние три месяца было зафиксировано почти на 90% меньше случаев mpox по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Однако ВОЗ отметила, что вирус продолжает распространяться в некоторых регионах, и подчеркнула необходимость государственных мер для борьбы с возможными вспышками в будущем. В первую очередь это касается африканских стран, где mpox существует давно.

ВОЗ объявила вспышку mpox чрезвычайной глобальной ситуацией в июле 2022 года. К тому моменту было зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания примерно в 70 странах. Впервые о случаях заражения mpox за пределами Африки стало известно почти год назад. В России подтвердили два таких случая за весь период.