Би-би-си рассказала о наборе наёмников в ЧВК Вагнера для войны с Украиной

Так называемая частная военная компания Вагнера объявила массовый набор наёмников, которые будут отправлены в Украину. На это направление набирают сотрудников, которых раньше по каким-то причинам отказывались брать на работу. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
Ещё несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в международно-признанных границах России, утверждает Би-би-си. Проблемой могли стать судимость, наличие долгов перед службой приставов и отсутствие загранпаспорта. Сейчас в неё готовы взять крымчан, жителей сепаратистских республик Донбасса, людей с долгами и тех, кто ранее был наказан за что-то во время службе в подразделении Вагнера.
Один из наёмников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в ветеранских чатах. Участников зовут "покушать сало на пикнике". "У кого были проблемы с трудоустройством у нас — звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам — звоните", — говорится в тексте. "Фильтр снят", — подтверждает другое объявление, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода.
Один из источников Би-би-си, наёмник, недавно находившийся у границы с Украиной, рассказал, что основной состав "Вагнера" к войне пока не подключается. По его словам, на вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас приезжает "всякий сброд", которого наёмники-ветераны называют "штрафбатом".
- Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сказал, что министерство обороны может привлекать "добровольцев" для войны с Украиной. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с Ближнего востока поступило 16 тысяч заявок воевать на российской стороне.
- Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Министерство обороны Украины заявляет, что российская армия столкнулась с тяжёлыми потерями, оценивая их число больше чем в 12 тысяч. Получить независимое подтверждение этой информации невозможно. Российская сторона отчитывалась о потерях только один раз, 2 марта, заявив, что потери составили на тот момент чуть больше 2 тысяч человек.
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