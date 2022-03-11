Би-би-си рассказала о наборе наёмников в ЧВК Вагнера для войны с Украиной

Так называемая частная военная компания Вагнера объявила массовый набор наёмников, которые будут отправлены в Украину. На это направление набирают сотрудников, которых раньше по каким-то причинам отказывались брать на работу. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

Ещё несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в международно-признанных границах России, утверждает Би-би-си. Проблемой могли стать судимость, наличие долгов перед службой приставов и отсутствие загранпаспорта. Сейчас в неё готовы взять крымчан, жителей сепаратистских республик Донбасса, людей с долгами и тех, кто ранее был наказан за что-то во время службе в подразделении Вагнера.

Один из наёмников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в ветеранских чатах. Участников зовут "покушать сало на пикнике". "У кого были проблемы с трудоустройством у нас — звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам — звоните", — говорится в тексте. "Фильтр снят", — подтверждает другое объявление, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода.

Один из источников Би-би-си, наёмник, недавно находившийся у границы с Украиной, рассказал, что основной состав "Вагнера" к войне пока не подключается. По его словам, на вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас приезжает "всякий сброд", которого наёмники-ветераны называют "штрафбатом".