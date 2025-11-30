Биньямин Нетаньяху направил президенту просьбу о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал в воскресенье прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу. Получение прошения подтвердили в канцелярии президента. Сам Нетаньяху в связи с ним выступил с обращением.

Премьер-министр находится под судом по обвинениям, выдвинутым против него ещё в 2019 году по статьям о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В центре обвинений в частности получение Нетаньяху подарков, как утверждает следствие, в обход закона. Комментаторы отмечают, что Нетаньяху подал прошение о помиловании до вынесения приговора, что необычно. При этом он не признал вину.

В своём заявлении премьер указал, что сам он заинтересован в том, чтобы довести судебный процесс до оправдания, однако общественные интересы и стремление к "примирению между частями нации", выступил с инициативой прекратить процесс, чтобы "снизить накал споров" в обществе. Кроме того он отметил, что судебные процедуры отвлекают его от выполнения его работы как главы правительства. По его словам, трижды в неделю он вынужден отвлекаться на то, чтобы давать показания.

В канцелярии президента заявили, что запрос направят в Минюст для получения мнения специалистов, а затем юридический советник президента рассмотрит вопрос и сформулирует рекомендации.



Оппозиционный лидер Яир Лапид заявил, что Нетаньяху может быть помилован только в том случае, если признает вину, раскается и уйдёт из политической жизни.

В начале ноября президент США Дональд Трамп направил Ицхаку Герцогу письмо, в котором призвал его "полностью помиловать" Нетаньяху. Трамп написал, что Нетаньяху "смело защищал Израиль перед лицом сильных противников" и что отвлекать его от руководства страной неоправданно.

В Израиле президент выполняет преимущественно символические функции, но один из конституционных законов наделяет его полномочиями "миловать преступников и смягчать и заменять им наказание" – это распространяется и на тех, кто еще не осуждён.

Нетаньяху возглавляет правительство дольше, чем кто-либо в истории Израиля. Несмотря на разногласия среди составляющих кабинет правых партий, а также критику с разных сторон по вопросу о непредотвращении нападения на Израиль 7 октября 2023 года и о войне в Газе, он по-прежнему остаётся во главе правительства.



