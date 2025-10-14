"Небо спокойно, орудия молчат". Мир в Газе и перспективы мира в Украине

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, в понедельник освободила 20 последних оставшихся в живых израильских заложников, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Освобождение заложников произошло в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана окончания войны в Газе, последовавшей за нападением. Дальнейшие шаги по воплощению мирного плана обсуждались на конференции в Египте, в которой приняли участие лидеры более чем 30 стран. Какие перспективы сулит прекращение войны в Газе и миротворческая деятельность Трампа Украине, четвертый год отражающей агрессию России?

В адрес Дональда Трампа сейчас звучит множество похвал за то, что он подтолкнул Израиль и ХАМАС к принятию мирного плана из 20 пунктов. План призван прекратить нынешнюю войну, вызванную нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли более 1200 израильтян и были взяты в заложники около 250 человек. В ходе начатой после этого Израилем военной операции в секторе Газа погибли десятки тысяч палестинцев (точных оценок нет), как боевиков ХАМАС, так и мирных жителей.

Трамп и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси подписали в понедельник вечером соглашение о завершении войны в секторе Газа. Оба они сделали это в качестве посредников конфликтующих сторон. Также свои подписи под документом поставили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Но теперь президенту Трампу, похоже, придется вновь сосредоточиться на войне в Украине, которая, по его собственным словам, может оказаться самым сложным для мирного разрешения международным конфликтом.

"Исторический рассвет"

Дональд Трамп провозгласил начало "исторического рассвета" на Ближнем Востоке. Он изложил свое видение мира в регионе в речи перед израильским парламентом (Кнессетом) 13 октября. Трамп прибыл в Израиль, чтобы отметить возвращение заложников, освобожденных ХАМАС в соответствии с соглашением, которое он поддерживал.

Солнце восходит над Святой Землей, которая наконец обрела мир

"Сегодня небо спокойно, орудия молчат, сирены умолкли, и солнце восходит над Святой Землей, которая наконец обрела мир", – заявил президент США в своей речи. Он также упомянул войну в Украине, сказав израильским законодателям: "Я думал, что она будет легко урегулирована. Я думал, что это будет намного проще, чем то, что мы только что очень успешно сделали с Израилем".

В Тель-Авиве царила радостная атмосфера: около 65 тысяч человек праздновали освобождение 20 выживших заложников, которых удерживала группировка ХАМАС. "Я так взволнована. Я полна счастья. Трудно представить, что я чувствую в этот момент. Я не спала всю ночь", – сказала корреспонденту агентства Reuters Вики Коэн, мать освобожденного заложника Нимрода Коэна.

В обмен на возвращение заложников Израиль освободил около двух тысяч палестинских заключенных. Усама аль-Кахлут, журналист из города Газа, рассказал Radio Farda (иранская редакция Радио Свобода), что настроение там "праздничное и радостное. Люди счастливы, что два года войны, убийств и перемещений наконец-то закончились". Однако другой житель Газы, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Моя мечта – уехать из Газы. Когда ты видишь или становишься свидетелем масштабов разрушений здесь, в Газе, то не представляешь себе, как можно провести остаток жизни в столь опустошенном месте".

Оценки и сомнения экспертов

Большинство экспертов соглашается с тем, что Дональд Трамп сыграл ключевую роль в достижении перемирия. Вопрос в том, станет ли этот шаг прологом к мирному соглашению.

Дистанция между тем, где мы находимся сегодня, и стабильным Ближним Востоком, о котором говорит президент, огромна

– На мой взгляд, президенту Трампу нужно отдать должное за то, что было достигнуто, – говорит в интервью Радио Свобода Илан Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. – Мало кто ожидал, что в нынешних условиях можно добиться прекращения огня и освобождения заложников. Но дистанция между тем, где мы находимся сегодня, и стабильным Ближним Востоком, о котором говорит президент, огромна. Речь идет не только о будущем Газы, где требуется масштабная реконструкция и процесс дерадикализации, но и о внешних игроках, таких как Иран, который попытается подорвать этот процесс. Речь идет о необходимости инвестиции политического и экономического капитала, на которые Америка не захочет пойти в одиночку, поэтому президент Трамп пытался в Шарм-Эш-Шейхе добиться международной поддержки этого начинания. Но пока непонятно будет ли эта попыткой успешной.

Участие в саммите в Египте глав крупнейших и богатейших стран-соседей Израиля дает надежду на возможность достижения успеха, осуществления мирного плана Дональда Трампа, важнейшим пунктом которого является разоружение группировки ХАМАС и отстранения ее от власти в Газе, считает Илан Берман:

– В западной прессе сейчас выражается немало сомнений в том, что эта попытка обладает потенциалом положить конец конфликту на Ближнем востоке. Но если посмотреть на реакцию в регионе на события последних 48 часов, то там выступление Дональда Трампа в израильском Кнессете, где он заявил о прекращении войны и пообещал Израилю безоговорочную поддержку, вызвало громадное внимание. На мой взгляд, региональные державы прекрасно понимают, что ХАМАС, вступивший в открытый военный конфликт с Израилем с санкции Ирана, потерпел сокрушительное поражение в ходе двухлетней войны, проиграл в ходе этого конфликта и Иран. Израиль выходит из этого конфликта победителем. Как показывает этот саммит, многие из тех, кто наблюдал за событиями со стороны, сейчас готовы встать на сторону победителя. Как говорится, у победы всегда тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Поэтому у мирного плана Трампа есть шанс на успех.

Профессор университета имени Джорджа Мэйсона Марк Катц настроен менее оптимистично. Он обращает внимание на то, что документ о перемирии в Газе, подписанный в Шарм-эш-Шейхе лидерами четырех стран, не был обнародован, что может означать, что результаты саммита фактически были очень скромными:

– Предположительно, в документе содержатся некоторые положения о будущем восстановлении Газы, но отказ опубликовать его, скорее всего, свидетельствует о том, что им не удалось договориться о многом. Сегодня можно твердо говорить лишь о том, что президенту Трампу удалось добиться освобождения заложников-израильтян и прекращения военных действий Израиля в Газе. Это серьезное достижение, которое, я думаю, стало результатом сильнейшего давления Дональда Трампа на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Поможет ли такой подход открыть дорогу к полноценному миру, сказать трудно. Группировка ХАМАС, как известно, не хочет разоружаться, ее члены сейчас заполняют вакуум, созданный после вывода израильских подразделений из некоторых районов Газы. Для осуществления мирного плана Трампа требуется кооперация всех участников конфликта, при этом там немало людей, которые готовы использовать любую возможность, чтобы возобновить боевые действия под предлогом невыполнения другой стороной своих обязательств. Я не говорю, что достижение мира невозможно, в конце концов, Израиль и Египет смогли заключить мир в семидесятых годах под сильным давлением американкой стороны. Но от перемирия до мира очень далеко, хотя перемирие всегда является первым шагом в этом процессе.

"Можно остановить и другие войны"

Когда шум вокруг мирного плана для Газы утихнет (и если хрупкий мир выдержит), останется вопрос, переключит ли Белый дом свое внимание на другую войну, самую масштабную и кровопролитную в Европе со времен Второй мировой, – войну против Украины, начатую Россией в феврале 2022 года.

В Киеве, более чем в двух тысячах километров от Иерусалима, надеются, что Трамп будет и дальше следовать своему предвыборному обещанию быть "миротворцем и объединителем" и не откажется от ведущей роли в мирных переговорах, несмотря на то, что быстрое примирение между Украиной и Россией сейчас кажется недостижимым.

"Если войну можно остановить в одном регионе, то, безусловно, можно остановить и другие войны, в том числе российскую [против Украины]", – написал украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях за несколько часов до того, как Трамп 12 октября отправился в Израиль. Зеленский также заявил, что Россия "открыто использует тот факт, что [мировое сообщество] сосредоточено на обеспечении мира на Ближнем Востоке", и усиливает воздушные удары по Украине.

Продолжающиеся российские атаки подчеркивают, что, хотя Трамп добился прогресса на Ближнем Востоке, переговоры о прекращении почти четырехлетней полномасштабной агрессии России против Украины, похоже, зашли в тупик.

Конечно, между этими двумя конфликтами есть важные различия. Израиль сейчас настолько изолирован в дипломатическом плане, что зависит от поддержки США. Фактически он является крупнейшим получателем американской помощи в мире. Многие аналитики говорят, что Трамп использовал это влияние, чтобы подтолкнуть Израиль к согласию со своим мирным планом.

На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было оказано и публичное давление, особенно после израильского авиаудара по руководству ХАМАС в Катаре – стране, являющейся важным союзником США. Дело закончилось "довольно впечатляющими кадрами" Нетаньяху, "извиняющегося перед катарцами за удар по Дохе", отмечает Лорел Рапп, руководитель американской программы лондонского аналитического центра Chatham House.

Россия, напротив, пользуется поддержкой Китая в экономической сфере и Северной Кореи в военной. Она выдержала несколько раундов беспрецедентных международных санкций и, похоже, не готова идти на компромиссы. Кремль продолжает распространять информацию о том, что Россия побеждает на поле боя, несмотря на ужасную цену, которую платит за это.

Мы уже ввели настолько жесткие санкции, что возможностей для маневра осталось немного

"Я не думаю, что [усилия по установлению мира на Ближнем Востоке] имеют заметное значение для Украины и России, – говорит в интервью Радио Свобода Бен Фридман из вашингтонского аналитического центра Defense Priorities. – Даже если западные страны убедят [Россию], что собираются ввести против нее новые санкции и оказать на нее еще большее давление, это не будет иметь решающего значения. Ведь мы уже ввели настолько жесткие санкции, что возможностей для маневра осталось немного".

"Путин меня подвел"

Дональд Трамп предложил ряд мер, которые США и их союзники могли бы принять для дальнейшего усиления давления на Москву. Особое внимание он уделяет ограничению импорта российской нефти. Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины для стран, импортирующих эту нефть, и заявил, что 25-процентная пошлина, введенная США в отношении Индии, является примером того, что следует делать в подобных случаях. Президент США призвал европейские страны поступить так же, как Вашингтон, и вдобавок самим прекратить закупки российской нефти.

"Я не хочу сказать, что у нас неограниченные возможности, но, безусловно, возможны серьезные меры в случае отказа от мирного соглашения, которые могут быть применены против русских", – заявил в интервью Радио Свобода посол США в НАТО Мэтью Уитекер. Он, однако, солидарен с позицией Трампа: европейские страны также должны делать больше. "Вместо того, чтобы... спрашивать, что собираются делать Соединенные Штаты, я бы предпочел спросить, что мы все собираемся делать, потому что Европа имеет большое значение", – говорит Уитекер.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, который давно настаивает на введении массивных вторичных тарифов, чтобы подорвать доходы России от экспорта ресурсов, на днях заявил, что еще одной возможностью являются поставки американских ракет "Томагавк" Украине. "Я хочу, чтобы у украинцев было больше оружия, чтобы увеличить затраты Путина на войну. Ударьте по его нефтеперерабатывающим заводам. Проникните глубоко в Россию", – сказал Грэм в программе NBC Meet The Press.

Дональд Трамп тоже недавно говорил об этом, но пока не дал четкого сигнала относительно того, получит ли Киев "Томагавки". Кремль отреагировал, заявив, что это привело бы к серьезной эскалации, и пригрозил ответными мерами. Это еще одно отличие от мирного процесса Израиль-Газа: там Вашингтон не сталкивался с подобным сопротивлением, да и ставки в области безопасности непосредственно для Соединенных Штатов в ближневосточном случае гораздо ниже.

Ударьте по его нефтеперерабатывающим заводам. Проникните глубоко в Россию

Бен Фридман отмечает, что некоторое время назад, вскоре после возвращения Трампа в Белый дом, Вашингтон избрал иную тактику: он пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы заставить Киев пойти на уступки. Особенно ярко это проявилось, когда после ожесточенной перепалки с Зеленским в Белом доме в феврале Трамп прервал предоставление Киеву важной разведывательной информации, а также ограничил ряд военных поставок, весьма важных для Украины.

Но с тех пор два лидера проделали большой путь в налаживании отношений, и Зеленский, позвонив Трампу накануне его поездки на Ближний Восток, вновь лоббировал поставку Украине ракет "Томагавк".

Встреча Трампа с Путиным в августе еще больше изменила динамику мирных усилий. Путин был тепло встречен Трампом на Аляске, но не пошел на уступки. От встречи с Зеленским, организации которой добивался Трамп, российский правитель отказался. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что "мощный импульс в пользу соглашений, который был дан встречей в Анкоридже, в значительной степени исчерпан".

Он меня подвел, он действительно меня подвел

13 октября Россия высказала критику в адрес ближневосточной дипломатии Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что план Трампа недостаточно конкретен в вопросе будущей палестинской государственности. "Мы отметили, что мирный план Дональда Трампа касается только сектора Газа. В нем упоминается государственность, но в довольно общих чертах, – сказал Лавров журналистам из арабских стран. – Необходимо конкретизировать эти подходы, в том числе определить, что будет происходить на Западном берегу Иордана".

"Я не думаю, что [Путин] действительно многое из этого вынес. В итоге вся эта серия событий в некоторой степени настроила администрацию Трампа против него", – говорит Бен Фридман. "Он меня подвел, он действительно меня подвел", – сказал Трамп о Путине во время своего государственного визита в Великобританию в сентябре. Теперь американскому президенту и его администрации предстоит решить, что же делать в отношении столь затянувшейся войны в Украине.