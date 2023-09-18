Украина подала иски в ВТО из-за запрета на ввоз зерна в соседние страны

Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции, сообщила первый замминистра экономики экономики Украины Юлия Свириденко.
"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены Евросоюза не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах", - сказала она.
По словам Свириденко, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
В ответ на это Польша, Словакия и Венгрия заявили, что не будут участвовать в работе общеевропейской координационной платформы по зерновым вопросам. Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза. Три страны объяснили свой отказ "процедурными сложностями" и тем, что "Украина может использовать информацию, полученную в рамках координационной платформы, против этих стран в разбирательстве в ВТО", - уточнил источник.
- 15 сентября Еврокомиссия не продлила эмбарго на импорт зерна и иной сельхозпродукции из Украины в граничащие с ней страны - Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию. Однако первые три страны в тот же день подписали указы о том, что не станут снимать запрет. Румыния ещё ранее заявляла о схожих намерениях. Таким образом, из всех приграничных к Украине стран исполнить европейское решение согласна только Болгария.
- 2 мая Еврокомиссия временно запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Это произошло после многочисленных жалоб этих стран на то, что дешёвое украинское зерно, в том числе предназначенное для транзита в беднейшие страны мира, оседает на местных рынках и составляет нежелательную конкуренцию продукции местных фермеров.
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