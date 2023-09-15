ЕС не продлил эмбарго на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия не продлила эмбарго на импорт зерна из Украины в граничащие с ней страны. Срок действия запрета истекает 15 сентября. Однако власти Польши уже объявили, что они, со своей стороны, не снимут запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов. Ранее сделать то же самое вразрез с решением Еврокомиссии пообещали Венгрия, Румыния и Словакия. Из всех приграничных к Украине стран исполнить европейское решение согласна только Болгария.

Как сказано в заключении Еврокомиссии, благодаря применению с 2 мая временных мер по ограничению импорта зерновых из Украины "проблемы на рынках пяти стран ЕС, граничащих с ней, исчезли". Кроме того, Украина обязалась в течение 30 дней ввести правовые меры регулирования, чтобы избежать массового вброса своей сельхозпродукции на европейский рынок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что продлевает запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на несогласие Еврокомиссии. "Потому что это в интересах польских фермеров", – подчеркнул он. "Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать фон дер Ляйен, Туска или Вебера", - добавил глава польского правительства.