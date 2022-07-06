Украсть 600 миллиардов. Почему властям плевать на частных инвесторов

Акции российского "Газпрома" в последний день июня в течение всего двух часов рухнули на треть – с 300 до 200 рублей за бумагу. Произошло это сразу после того, как на общем собрании акционеров было объявлено о решении не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Разочарование инвесторов понять не сложно. В прошлом году подконтрольная властям компания заработала рекордную прибыль. И дивиденды ожидались более чем щедрые. Совет директоров рекомендовал выплатить по 52 рубля и 53 копейки на акцию. В сумме около 1,2 триллиона рублей. Однако "акционеры" (читай "государство", которому принадлежит 50,2 процента "Газпрома") этой рекомендации не последовали. Они решили, что распределять прибыль "нецелесообразно". В качестве отговорки использовалась традиционная формула о масштабной инвестиционной программе, запланированной на ближайшие годы.

Государство уже напринимало расходных обязательств больше, чем получает доходов

Впрочем, есть и другое объяснение. Вечером 30 июня Министерство финансов опубликовало информацию о том, что "Газпром" в течение трех месяцев будет платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по повышенной ставке – по 416 миллиардов рублей в месяц. То есть за три месяца – так уж совпало – государство должно получить 1,248 триллиона рублей. А это все деньги, которые причитались акционерам и еще почти 50 миллиардов рублей.

Таким образом около 600 миллиардов рублей, которые должны были достаться именно частным инвесторам, Минфин попросту прикарманил. И удивляться тут особенно нечему. Страна ведет войну (которую войной власти называть строго запрещают), а глава финансового ведомства Антон Силуанов за пару дней до конфискации дивидендов на съезде РСПП обмолвился, что государство уже напринимало расходных обязательств больше, чем получает доходов.

– Принцип текущего года ­– все доходы на расходы. Хотя, честно говоря, мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов, – заявил министр.

При этом повторить успехи прошлого года российская газовая монополия очевидным образом не сможет. По опубликованным 1 июля данным компании, добыча в первой половине 2022 года упала на 8,6 процента, а поставки в страны дальнего зарубежья рухнули на 31 процент. Причем, если в первые месяцы войны "Газпром" лишь наращивал поставки в Европу, то с конца апреля некоторые покупатели начали отказываться от перехода на предложенную Путиным схему оплаты "за рубли".

Европа получила больше американского сжиженного газа (СПГ), чем российского трубопроводного

В результате восемь стран отказались от российского трубопроводного газа. С мая прекратилась прокачка по трубопроводу "Ямал-Европа", а в середине июня резко (на 40 процентов) сократились поставки по "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе. Поэтому по итогам июня – впервые за всю историю – Европа получила больше американского сжиженного газа (СПГ), чем российского трубопроводного. И эта тенденция продолжится.

В июле "Газпром" продолжит сокращать поставки в Европу: с 11 по 21 июля прокачка по "Северному потоку" будет прекращена для проведения технических работ. И при этом, по сообщению Die Welt, на саммите G7 немецкий канцлер Олаф Шольц договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо об увеличении поставок канадского СПГ, который должен внести свой вклад в замещение российского газа.

Россия – отчасти вынужденно, отчасти сознательно – уходит с ключевого для себя европейского рынка. Поэтому восточное направление – вопрос выживания "Газпрома" в его нынешнем виде. А по большому счету и всей российской экономической и бюджетной модели, которая гораздо сильнее зависит от экспорта и экспортных доходов, чем признаются себе чиновники.

Кому сегодня дело до инвесторов – портфельных или уж тем более иностранных

Так что грядущее наращивание инвестиционной программы за счет частных инвесторов – это вовсе не пустые слова. Руководство "Газпрома" совсем скоро вернется к своему любимому занятию – "освоению" триллионов рублей при помощи закапывания в землю экспортной трубы. Только теперь уже это будет очередная ветка в сторону Китая. Проект достаточно масштабный, чтобы оставить частных акционеров "Газпрома" без дивидендов лет на 5-7. Но кому сегодня дело до инвесторов – портфельных или уж тем более иностранных. На то она и война, чтобы "все списывать".

Поэтому 30 июня, в тот же день, когда государство лишило дивидендов миноритарных акционеров "Газпрома", Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Главное в этом указе – смена оператора проекта "Сахалин-2". Совместное предприятие Sakhalin Energy будет заменено на новое, российское ООО. А имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Сейчас в зарегистрированной Sakhalin Energy у "Газпрома" контрольный пакет – 50 процентов плюс 1 акция. У британско-нидерландской Shell – 27,5 процента минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi – 12,5 процента и 10 процентов соответственно.

Иностранным участникам нынешнего оператора будет предложено заявить права на доли в новом российском ООО, равноценные их долям в Sakhalin Energy. Если иностранные участники это сделают, российское правительство в течение трех дней примет окончательное решение, отдавать ли эти доли. В качестве альтернативы доли иностранных инвесторов продадут, а вырученные деньги "за вычетом нанесенного финансового, экологического и технологического ущерба" переведут на банковские счета типа "С". С которых получить что-то можно будет после отмены международных санкций. Проще говоря, с высокой долей вероятности все закончится банальной национализацией.

Главная цель путинского указа – "наказать" компанию Shell, которая еще в феврале объявила об уходе из всех российских проектов, включая "Сахалин-2", и все последние месяцы вела переговоры о продаже своей доли. Сейчас уже очевидно, что никому ничего продать не получится, и придется фиксировать убыток.

Теперь же не исключено, что "Газпром" предпочтет поставлять СПГ в Китай за юани

Но есть и другие резоны смены оператора "Сахалин-2". Стоит напомнить, что в рамках проекта, в котором изначально у Shell было 55 процентов, у Mitsui – 25, а у Mitsubishi – 20 процентов, по западным технологиям был построен первый в России завод по производству СПГ. Проект реализовывали в форме соглашения о разделе продукции. То есть иностранные участники могли забирать свою долю СПГ "натурой" и поставлять его куда заблагорассудится. Поэтому в основном их газ шел в Японию. Теперь же не исключено, что "Газпром" предпочтет поставлять СПГ в Китай за юани.

Нельзя сказать, что в том, как действуют сейчас российские власти, было бы что-то новое. Если государству или людям, которые себя с ним ассоциируют, что-то было нужно, они всегда это получали. И никакие "кодексы корпоративного управления", интересы миноритариев или иностранцев никогда никого не останавливали. Другое дело, что сейчас все делается куда как более грубо и откровенно. Но на то она и война, чтобы кому-то быть "родной матерью".