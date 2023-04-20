Битва за урожай. Почему украинское зерно перестали пускать в Европу

Европейская комиссия буквально в пожарном порядке пытается разрешить кризисную ситуацию с вывозом украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна, в страны восточной части Евросоюза. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия в последние дни либо уже запретили, либо готовы ввести временный запрет сельхозимпорта из Украины. Парадоксальным образом все эти страны, за исключением Венгрии, активно поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Что же заставило их ввести ограничения на ввоз украинской продукции?

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил пошлины и квоты на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины, ставшей жертвой российской агрессии. В результате за год объем украинского сельскохозяйственного экспорта в страны ЕС вырос на 65%. Дело в том, что из-за блокады российским флотом украинских портов на Черном море западное направление стало для Украины практически единственным путем продовольственного экспорта. Позднее при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение с Россией о вывозе украинского зерна по морю. Но эта договоренность не охватывает всего объема экспорта, да и ненадежна: раз в несколько месяцев ее нужно продлевать, и Россия то и дело выставляет различные условия такого продления. За то время, пока порты Украины были закрыты (с февраля по август 2022 года), ее сельскохозяйственный сектор, по оценкам киевского Центра исследования продовольствия и землепользования ("KSE агроцентра"), потерял примерно $15 млрд.

Изначально предполагалось, что значительная часть украинского зерна, попадающего в соседние страны ЕС, там не задержится и проследует через европейские порты в страны Африки и Ближнего Востока, сильно зависящие от зернового импорта из Украины. Но случилось иначе. Из-за недостатка контроля украинское зерно, значительно более дешевое, чем польское или другое европейское, "задержалось" на центральноевропейских складах и элеваторах и стало поступать на местный рынок. Вдобавок мошенники-перекупщики путем подделки документации выдавали украинское техническое зерно, предназначенное на корм скоту, за местное и пригодное для изготовления хлеба. В Польше, по данным местных властей, такими махинациями занималась примерно половина импортеров технического зерна.

Цена зерна на рынках стран региона начала падать. Местные фермеры возмутились. Особенно сильным это возмущение оказалось в Польше, где, по утверждению одного из лидеров фермерских протестов Веслава Грына, скопилось 4 млн тонн украинского зерна. Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик, который ранее уговаривал фермеров не снижать объемы производства, поскольку, по его мнению, падения цен не ожидалось, подал в отставку. В результате в середине апреля вначале Польша, а вслед за ней Венгрия, Словакия и Болгария объявили о запрете на ввоз зерна и некоторых других видов сельскохозяйственной продукции из Украины. Аналогичными мерами пригрозила Румыния. Правда, через пару дней после переговоров с украинскими представителями польская сторона согласилась разблокировать транзит зерна, пообещав ввести жесткий контроль за путями его следования по своей территории. Словакия и Болгария с самого начала не стали ограничивать транзит.

Одновременно разгорелся конфликт между перечисленными странами, с одной стороны, и Евросоюзом – с другой. Брюссель обвинил центральноевропейцев в том, что они заняты самоуправством: решения о блокировании импорта в ЕС должны приниматься на уровне всего союза, а не отдельных стран. Из Варшавы, Будапешта, Братиславы и Софии прозвучали возражения: при угрозе национальной безопасности и здоровью граждан ограничительные меры возможны и на национальном уровне. А случаи обнаружения украинского зерна, обработанного пестицидами, не используемыми в ЕС, были, утверждают в Польше, Словакии и Венгрии. Это тоже объяснимо: украинские земледельцы не обязаны придерживаться всех санитарных стандартов Евросоюза, в который их страна не входит.

Есть и еще один неприятный для Брюсселя момент: с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию пять стран обратились в Еврокомиссию еще 31 марта, но четкого ответа не получили. Напротив, Брюссель опубликовал проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год – до июня 2024-го. После этого центральноевропейцы ввели свои запреты. С другой стороны, Евросоюз не оставил проблемы фермеров без внимания: им предложены компенсации в размере почти 60 млн евро, из которых на долю Польши приходится около 30 млн, Болгарии – почти 17, а Румынии – 10 миллионов. Местное аграрное лобби считает это недостаточным, и Еврокомиссия, похоже, решила раскошелиться: ведутся переговоры о втором пакете компенсаций – на сумму в 100 млн евро. Это подтвердила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В письме лидерам пяти стран она, однако, настаивает на выработке единой европейской политики по вопросу продовольственного импорта. Переговоры с министрами сельского хозяйства пяти стран, которые провел в среду заместитель фон дер Ляйен Валдис Домбровскис, успехом не увенчались. Вопрос будет решаться на специальном совещании в Люксембурге 25 апреля.

В результате того, что Россия напала на Украину, фермеры Польши и других стран ЕС смогли получить бешеные прибыли

Украинская сторона полагает, что соседи просто жадничают. По словам основателя "KSE агроцентра" Олега Нивьевского, "на мировом рынке цены на зерно падают, но экстраординарного падения именно польских цен не наблюдается. Тезис о том, что наша продукция вытесняет с рынка местную, упускает из виду одно "но": в результате того, что Россия напала на Украину и заблокировала экспорт, фермеры Польши и других стран ЕС смогли получить бешеные прибыли". Живущий в Польше украинский журналист Игорь Исаев отмечает, что "недовольство украинским зерном среди польских селян длится с прошлого лета. Когда Польша лоббировала на европейских форумах транзит украинского зерна, она сама не подумала о складах, о своих возможностях. Это типично для "Права и справедливости" (правящей в Польше с 2015 года консервативной партии – РС): делать красивые заявления и вести романтическую борьбу, но не думать о логистике".

В Киеве также обращают внимание на то, что действиями центральноевропейских стран может воспользоваться Россия, ужесточив свою позицию по вопросу о продлении морского зернового соглашения. Если при этом ограничения западных соседей на ввоз украинского зерна сохранятся, сельское хозяйство Украины будет поставлено на грань разорения. Характерно, что в Болгарии, где относительно велико влияние пророссийских политических сил, именно они – Социалистическая партия и партия "Возрождение" – наиболее активно выступали в парламенте за запрет импорта украинской сельхозпродукции.

Некоторые наблюдатели видят за зерновым конфликтом Украины и ее соседей политику. Действительно, в Польше и Словакии в этом году предстоят парламентские выборы, и голоса фермеров и вообще сельского населения важны для местных политиков. Особенно это касается Польши, где правящая партия "Право и справедливость" (ПиС), судя по всему, столкнется с острой конкуренцией со стороны оппозиции. При этом провинция, основные сельскохозяйственные районы Польши – традиционная электоральная опора ПиС.

Украинский политолог, директор киевского Института мировой политики Евгений Магда говорит в интервью Радио Свобода, что для планов ускоренной интеграции Украины в ЕС нынешняя ситуация – дурной знак:

– Зерновой кризис – это что-то вроде краш-теста для намерения Украины в скором будущем стать членом Евросоюза. Этот тест показал, что наши соседи уже набрались опыта работы с такими ситуациями и воздействия на общественное мнение в своих странах. Политический истеблишмент стран Центральной Европы куда лучше ориентирован на потребности и настроения избирателей, чем политический истеблишмент Украины. После прошлогодней отмены Евросоюзом пошлин на украинские товары экспорт зерна чудесным образом превратился в торговлю им по демпинговым ценам. В результате возникли проблемы, которые наложились на другие, уже существующие в Европе – инфляцию, энергетический кризис.

Эти новые проблемы вызвали быструю реакцию политических кругов соседних стран – более быструю, чем реакция украинских верхов, несмотря на войну и несоизмеримо бóльшие страдания украинских граждан. Фермеры у соседей оказались серьезной политической силой, и власти этих стран начали игру с ними расчетливо и умело. В результате Украина получила болезненный урок, касающийся перспектив своей быстрой европейской интеграции. Я уже сейчас не исключил бы, что подобных кризисов может быть еще несколько, поскольку нынешний год украинские власти определили как год начала интенсивных переговоров с ЕС по вопросу об интеграции. С другой стороны, случившееся может помочь Украине выработать политику, основанную на национальных интересах. Если, конечно, этот урок будет усвоен, – считает политолог Евгений Магда.

Политическая близость Украины и Польши в целом может пережить этот спор, но это первая появившаяся трещина

К схожим выводам приходит и европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк:

– Политическая близость Украины и Польши в целом может пережить этот спор, но это первая появившаяся трещина. И их будет больше – по двум причинам. Первая – ограниченная во времени: этой осенью в Польше пройдут парламентские выборы. Очень желательно, чтобы фермеры, важная часть любой польской предвыборной гонки, были довольны. Другая причина – путь Украины к членству в ЕС. Готова ли Польша, а также другие, менее зажиточные, чем она, страны Центральной и Восточной Европы отказаться от выгод, которыми они пользуются как члены ЕС, ради Украины – большого и бедного соседа, требующего значительной финансовой поддержки? Будут ли они готовы стать донорами бюджета ЕС после десятилетий получения финансовой помощи из Брюсселя, поскольку [в случае вступления Украины в Евросоюз] денежные потоки пойдут в украинские регионы, в том числе украинским фермерам? У солидарности с Украиной есть своя цена – даже для ближайших сторонников этой страны, – говорит Рикард Йозвяк.

Впрочем, для украинских производителей есть и хорошие новости с мировых рынков: резко возросли объемы продаж украинской водки, которая вытесняет российскую, подвергшуюся во многих странах санкционным ограничениям и бойкоту.