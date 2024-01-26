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Бийск остался без воды из-за прорыва трубы

Техника на месте аварии, 26 января 2024 года
Техника на месте аварии, 26 января 2024 года

Бийск Алтайского края остался без холодной воды из-за прорыва трубы. Об этом сообщил мэр города Виктор Щигрев.

"На сетях водоснабжения произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, которое повлекло за собой отключение холодного водоснабжения в большей части города (кроме Заречья)", – написал он.

По его словам, ведутся аварийные работы, организован подвоз воды – пока по двум адресам.

При этом в некоторых микрорайонах города, если нет холодной воды, то нет и горячей, сообщают читатели издания Astra. Также телеграм-канал обратил внимание, что сегодня в десятках домов Бийска проходят и плановые отключения воды, отопления и электричества.

  • С начала года как минимум в 43 регионах России произошли крупные коммунальные аварии. Эксперты по ЖКХ объясняли, что в 2023 году износ теплосетей в российских регионах может достигать "почти 100%".

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