Бийск остался без воды из-за прорыва трубы

Бийск Алтайского края остался без холодной воды из-за прорыва трубы. Об этом сообщил мэр города Виктор Щигрев.

"На сетях водоснабжения произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, которое повлекло за собой отключение холодного водоснабжения в большей части города (кроме Заречья)", – написал он.

По его словам, ведутся аварийные работы, организован подвоз воды – пока по двум адресам.

При этом в некоторых микрорайонах города, если нет холодной воды, то нет и горячей, сообщают читатели издания Astra. Также телеграм-канал обратил внимание, что сегодня в десятках домов Бийска проходят и плановые отключения воды, отопления и электричества.