В Петрозаводске уволилось всё руководство комитета ЖКХ

В Петрозаводске после коммунальных аварий на фоне морозов и снегопадов уволилось всё руководство комитета ЖКХ. Об этом сообщают "7x7" и местные телеграм-каналы.

В начале года в города из-за морозов было нарушено водоснабжение более сотни домов, из них несколько десятков до сих пор остаются без воды, пишет Daily Karelia. Около 40 жильцов аварийного дома провели четыре дня и без отопления. Тогда в управляющей компании клиентам сказали, что для ремонта ждут потепления.

Накануне увольнения начальников ЖКХ отопление пропало и в мэрии: в здании лопнули трубы. Чиновникам пришлось принимать посетителей в пальто и шапках, сообщает From Karelia with freedom.

Кроме морозов, чиновники не смогли справиться и со снежными завалами. Горожане критиковали работу мэрии в соцсетях и требовали расчистить улицы. Депутат местного совета Ольга Тужикова предложила жителям обращаться в суд, так как вместе со снегом в незаконных местах сваливают и отходы, образующиеся при обслуживании дорожно-уличной сети.

С начала 2024 года в нескольких городах России произошло несколько крупных коммунальных аварий. Только вчера, 11 января, прорывы теплотрасс случились в Новосибирске, Саратове и Волгограде – без отопления остались десятки тысяч человек. Наиболее резонансной стала авария в подмосковном Климовске: теплоснабжение в нём не могут полностью восстановить уже больше недели. По факту аварии возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых отправлены в СИЗО.