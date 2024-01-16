В январе коммунальные аварии произошли в половине регионов РФ

С начала года как минимум в 43 регионах России произошли крупные коммунальные аварии, подсчитало издание "7x7".

Наиболее резонансной стала авария в подмосковном Подольске: в морозные дни более 170 многоквартирных домов и муниципальных учреждений остались без отопления и горячей воды из-за прорывов на теплотрассе. Теплоснабжение в нём не могли полностью восстановить больше недели. По факту аварии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых отправлены в СИЗО, в том числе начальник котельной.

В один день, 11 января, прорывы теплотрасс случились в Новосибирске, Саратове и Волгограде – без отопления остались десятки тысяч человек. Жителям Новосибирска пришлось провести в неотапливаемых квартирах несколько дней при двадцатиградусном морозе за окном.

Та же ситуация произошла в Липецке: более чем в трёхстах домах отключили отопление из-за прорывов на теплотрассе. После восстановления теплоснабжения в одном из домов прорвало трубу – и его жители вновь лишились тепла.

В Петрозаводске, не справившись с зимней погодой, уволилось всё руководство комитета ЖКХ. Из-за морозов более сотни домов в городе остались без воды, аварийный дом – ещё и без отопления. В здании мэрии лопнули трубы – чиновникам пришлось работать в пальто и шапках из-за холода. Кроме того, горожане критиковали власти за плохую уборку снега на дорогах.

Неделю назад жители Махачкалы в 11-й раз перекрыли улицу из-за регулярного отключения электричества. Накануне в мороз они на целый день остались без тепла, воды и света.

По подсчётам "Агентства", этой зимой без отопления в России осталось в два раза больше домов, чем в прошлом году, а число коммунальных аварий выросло на 32% до 94.