В Липецке 40 домов остались без отопления в мороз

Из-за прорыва труб теплоснабжения в Липецке без отопления остались 40 многоквартирных домов. На улице – двадцатиградусный мороз.

По словам главы города Евгении Уваркиной, произошло два прорыва. На месте работают восстановительные бригады. "Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице", – написала Уваркина.

С начала 2024 года в нескольких городах России произошло несколько крупных коммунальных аварий. Наиболее резонансной стала авария в подмосковном Климовске: теплоснабжение в нём не могли полностью восстановить больше недели. По факту аварии возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых отправлены в СИЗО.

Прорывы теплотрасс случились также в Новосибирске, Саратове и Волгограде – без отопления остались десятки тысяч человек. В некоторых домах Новосибирска тепла нет третий день.