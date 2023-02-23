Бизнес под санкциями. Россия цепляется за Крым при помощи банков

В аннексированном Россией Крыму появились банкоматы Сбербанка, а вскоре откроются его первые отделения. После введения полномасштабных санкций против российского финансового сектора из-за войны в Украине Сбербанк потерял огромные активы в странах Евросоюза и теперь пытается за счет Крыма хоть как-то восстановить утерянное. Для Кремля приход российских финансовых компаний на полуостров, находящийся под санкциями уже почти девять лет, – очередная попытка "узаконить" свою власть на захваченной украинской территории.

Крупнейший российский банк начал работать в Крыму с 18 января. В заявлении финансовой организации говорится, что на аннексированной территории уже появились первые банкоматы. В течение года сеть устройств самообслуживания должна охватить весь полуостров. Первые филиалы и отделения Сбербанк надеется открыть уже в ближайшие месяцы. Пока что крымчан обслуживают "мобильные офисы": "газели" с зелеными логотипами появились на улицах Симферополя, Севастополя и Ялты.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сейчас в городе выбирают место под банковское отделение. По его словам, "севастопольцы давно ждали прихода Сбербанка", ведь раньше для оформления банковской карты местным жителям приходилось ехать в станицу Тамань Краснодарского края – ближайший к Крыму населенный пункт на территории России.

Почему Сбербанк не пришел раньше

Отсутствие на рынке аннексированного Крыма представительств крупных российских банков, компаний, торговых сетей и автозаправочных станций на протяжении девяти лет вызывало постоянное недовольство со стороны пророссийски настроенных жителей полуострова, а также тех россиян, которые переехали в Крым на ПМЖ после аннексии. В адрес руководителей этих компаний звучали претензии по поводу того, что, не желая заходить в Крым, они тем самым не признают его российскую юрисдикцию. По российским законам это уголовное преступление.

"Когда-то при Украине на территории Крыма были отделения Сбербанка [и других российских компаний]. Но все отделения и офисы принадлежали украинским дочерним организациям этих банков. После событий 2014 года банки стали закрывать свои отделения. Но сделали они это не специально, а из-за опасения самых жестких санкций со стороны США и Европейского союза. Опасаясь введения западных санкций, Сбербанк не хотел терять свои активы на европейских рынках и инвесторов", – объяснил корреспонденту Радио Свобода доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин.

В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф говорил о том, что "нет такой схемы, которая позволила бы нам работать в Крыму". Санкции против Сбербанка, по его словам, поставили бы под удар всю финансовую систему РФ. Впрочем, желание Грефа держаться подальше от захваченного полуострова выглядело довольно лицемерно. С 2014 года структуры Сбербанка владеют фешенебельным гостиничным комплексом Mriya Resort & Spa в окрестностях Ялты. Финансовая организация никогда не скрывала своей причастности к курорту и неплохо зарабатывала на этом активе. Неудивительно, что первые стационарные банкоматы Сбера на полуострове появились именно на территории Mriya Resort & Spa.

Украинская дочерняя компания Сбербанка существовала с 2001 года. У банка были офисы по всей стране, в том числе в Крыму. На полуострове "Сбербанк России в Украине" был одним из лидеров по числу отделений. В 2014 году все они были закрыты. В 2021 году "дочка" Сбербанка сменила название на "Международный резервный банк", а с началом полномасштабного вторжения России в Украину все активы финансовой организации были национализированы.

Единственным крупным российским банком, зашедшим в Крым после аннексии, стал акционерный банк "Россия". Его совладельцем является близкий друг российского президента Юрий Ковальчук, поэтому еще в марте 2014 года против организации были введены международные санкции за то, что она "оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам". Таким образом, терять "России" было уже нечего.

Война изменила всё

Новая реальность для Сбербанка и других российских финансовых структур наступила с началом полномасштабной войны против Украины. Начиная с марта 2022 года против них стали поэтапно вводиться ограничения. В результате Сбербанк потерял практически весь свой зарубежный бизнес.

После начала российской агрессии в принадлежащих Сбербанку компаниях начался массовый отток клиентов

Дочерней банковской группе Sberbank Europe AG до войны принадлежали активы в Германии, Австрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Их совокупная стоимость оценивалась в 12,94 миллиарда евро. Дочерние организации были у Сбербанка и в других странах. После начала российской агрессии в принадлежащих Сбербанку компаниях начался массовый отток клиентов. Из-за введения санкций регуляторы в балканских странах принудительно продали банки, принадлежащие Сберу, местным игрокам. У банков в Венгрии и Чехии были отозваны лицензии, начался процесс их ликвидации.

В конце концов Сбербанк включили в санкционный список Евросоюза. Все его активы в странах ЕС были заморожены. Банку запретили все транзакции на территории ЕС, за исключением финансовых операций по торговле продуктами питания и удобрениями. Спустя две недели аналогичные меры приняла Швейцария.

"Санкции, которые теперь уже будут накладываться на Сбер, на самом деле будут носить косметический характер и не будут связаны с финансовыми интересами банка", – говорит профессор кафедры экономики РАНХиГС (Санкт-Петербург) Олег Мисько.

В этой ситуации российские власти призвали материковые банки и компании прийти на аннексированный полуостров. Первым это сделал Промсвязьбанк. Позже эта организация открыла отделения на территориях Украины, захваченных российской армией с февраля 2022 года. Ей также были переданы 100 % долей "центробанков" самопровозглашенных "народных республик" Донбасса.

В Сбербанке решение о приходе в Крым принималось дольше. "Дело в том, что западные санкции вводились поэтапно. В апреле на Сбербанк наложили санкции, которые предусматривали блокировку активов и запрет гражданам США проводить с ним любые операции. От системы SWIFT банк отключили в июне, а ЕС ввел против него санкции лишь в июле 2022 года. То есть промедление с открытием отделений в течение нескольких месяцев можно объяснить нежеланием ускорить введение западных санкций. Кроме того, Сбербанк является достаточно крупной и инертной структурой, которая требует времени для принятия соответствующих решений", – считает украинский независимый эксперт Александр Хмелевский.

Зачем Сбербанку аннексированный Крым

За счет присутствия на аннексированной территории финансовая организация рассчитывает хотя бы частично компенсировать убытки, вызванные уходом с рынка Евросоюза.

Украинский политический эксперт Евгений Сависько видит в появлении Сбербанка в Крыму экономическую подоплеку: "Его деятельность за пределами России почти парализована, но ведь банк должен приносить выгоду. Поэтому пошла переориентация на внутренний рынок. Особенно интересным выглядит Крым, где можно заставить стать вкладчиками государственных служащих, военнослужащих, священнослужителей УПЦ МП. В конце концов и другой части населения предложить интересные условия. Как результат – стать фактически банковским монополистом на территории полуострова. Еще проще будет по решению правительства РФ в принудительном порядке открыть в Сбербанке счета государственных и коммунальных учреждений, сухопутных воинских частей и подразделений Черноморского флота. А это огромные средства".

Между тем выход на крымский рынок не сможет компенсировать Сбербанку утрату европейской собственности. Совокупный размер активов трех крымских банков – РНКБ, Генбанка и Черноморского банка развития и реконструкции – по данным на февраль 2022 года составлял 380,3 миллиардов рублей (5 миллиардов евро). Еще какую-то долю рынка получили "материковые" банки – "Россия", Промсвязьбанк и "Зенит". Из этой суммы 314,1 миллиардов рублей (4,13 миллиарда евро) приходится на РНКБ, который в скором времени станет частью ВТБ. Даже если Сбербанку удастся выдавить с полуострова остальные банки или поглотить их, ему достанутся гроши.

Кроме того, крымский рынок считается проблемным из-за обилия "серых" схем ведения бизнеса и отсутствия системы оценки рисков. Объем экономики аннексированного полуострова существенно меньше, чем даже в соседних регионах РФ: по объему валового регионального продукта Крым в пять раз уступает Краснодарскому краю и в три раза – Ростовской области. Таким образом, возможные приобретения Сбербанка в аннексированном Крыму в сотни миллионов евро несопоставимы с потерями полутора десятков миллиардов на европейском рынке. Не говоря уже о том, что в перспективе Россия может лишиться контроля над этой территорией.

Пропагандистский эффект

Появление в Крыму офисов главного банка РФ, который принадлежит государству и является одним из столпов финансовой системы страны, имеет для действующей власти символическое значение. При помощи зеленых логотипов на улицах крымских городов Кремль стремится показать, что незаконно аннексированный полуостров принадлежит ему.

"Россия решила всеми силами укреплять свои позиции на подконтрольных территориях. Это все уже происходит с небывалой скоростью. Вполне можно себе представить, чего Россия добивается такими действиями: сейчас они заведут туда свои корпорации, а потом, когда Украина начнет осуществлять возврат своих территорий, будут заявлять, что это посягательство на российскую собственность. Поэтому сейчас новообретенные земли будут активно засаживаться российскими компаниями, чтобы тем самым РФ могла пустить там корни. Когда их придется вырывать, будут затронуты интересы обычных людей", – отмечает в беседе с Радио Свобода социолог Кирилл Хмарский.