Бизнесмен из "списка Титова" осуждён на 4,5 года колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к четырём с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере . Каковкин был первым предпринимателем из так называемого списка Титова, который вернулся в Россию.

Каковкина обвинили в хищении 400 тысяч долларов. По версии следствия, он похитил их в 2015 году под предлогом покупки сельскохозяйственных земель у другого предпринимателя. Сам бизнесмен вины не признал.

Адвокат Каковкина Ольга Селихова утверждала, что деньги он получил по договору займа, и задолженность по нему уже была взыскана. По ее мнению, уголовное преследование Каковкина было необоснованным и незаконным.

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. Сразу после того, как бизес-омбудсмен Борис Титов передал в Кремль список предпринимателей, которые уехали из России, опасаясь уголовного преследования, и хотели бы вернуться. Титов предлагал пересмотреть их дела и дать им возможность приехать в Россию.

Кроме Каковкина, который стал первым, в Россию вернулись еще 12 бизнесменов.

В октябре 2019 года суд приговорил Каковкина к трём годам колонии, позже срок заменили на условный. Однако он оставался под стражей в рамках других расследований.

В июле 2021 года Титов прекратил работу со списком и-за отсутствия гарантий со стороны Генпрокуратуры, что вернувшиеся бизнесмены не будут арестованы.