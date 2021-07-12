Бизнес-омбудсмен прекратил работу с "лондонским списком"

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прекратил попытки вернуть в Россию бизнесменов из "лондонского списка". Об этом говорится в докладе Титова президенту Владимиру Путину. Решение принято из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что участников списка не заключат под стражу.

В докладе Титова указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений от бизнесменов, желающих вернуться в Россию. 12 предпринимателей вернулись, еще по 10 обращениям, сообщает Титов, ведется работа.

Первым из списка в феврале 2018 года вернулся в Россию бизнесмен Андрей Каковкин. В октябре 2019 года Каковкина приговорили к трем годам колонии за хищение 10 миллионов рублей у коммерческой компании.

"Список Титова" появился в 2018 году после того как уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами, которые скрывались от следственных органов. Омбудсмен заявил, что они хотят вернуться в Россию при условии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста. После встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из шестнадцати таких предпринимателей.

В декабре 2019 года Борис Титов заявил, что бизнесмены из списка будут возвращаться в Россию несмотря на то, что им никто не гарантирует прекращения уголовного преследования, и что многие из них готовы участвовать в следственных действиях, не находясь в СИЗО.