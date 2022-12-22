Бизнесмен Рубен Варданян лишён российского гражданства

Владимир Путин своим указом лишил российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна, который осенью переехал в Нагорный Карабах и стал премьером этой самопровозглашёной республики.

Президент России удовлетворил прошение самого Варданяна о выходе из гражданства. Тем же указом Путин удовлетворил просьбы о выходе из гражданства России еще пяти человек, в том числе бизнесмена Константина Сидорова, который работает в Великобритании и известен по работе в IT-компаниях Inline Technology Group, RRC Group и других, передаёт "Коммерсантъ".

О намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах Рубен Варданян сообщил в сентябре. "Мне это решение далось очень непросто, но так правильно", - заявил он тогда. Переезд бизнесмен объяснил желанием поддержать местных жителей, переживших, по его словам, две войны и находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Правительство Карабаха Варданян возглавил в первых числах ноября.

Еще до отказа от российского гражданства, в 2021 году, Варданян в интервью РБК рассказывал о намерении начать политическую карьеру в Армении.

Рубен Варданян возглавляет инвестиционную компанию "Варданян, Бройтман и партнеры", среди прочего он также является сооснователем Московской школы управления "Сколково". Forbes оценивает состояние Варданяна в один миллиард долларов. Он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах бизнесмен передал все свои активы в России под управление партнеров, пишет РБК.

Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября прошлого года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.