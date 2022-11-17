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В Совфеде предложили заморозить активы олигархов-эмигрантов

Анатолий Чубайс

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы олигархов, которые уехали из России после её вторжения в Украину, а доходы от них – направить на финансирование войны. Копия письма Кутепова в правительство есть у ТАСС.

Кутепов признаётся, что его предложение связано с тем, что в странах Запада тоже ищут и арестовывают активы российских миллиардеров в рамках введённых против них санкций. В первую очередь, считает Кутепов, нужно заморозить активы уехавших владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, руководителей институтов развития и госкорпораций, а также лиц, которые отказались от российского гражданства.

Кроме того, сенатор предлагает направить дивиденды и другие выплаты от таких активов на счёт для финансирования войны в Украине.

Также тем, кто отказался от российского паспорта или имеет гражданство страны из списка "недружественных", Кутепов призывает доначислить налоги по сделкам, совершённым после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, – до 30-50% от суммы сделки.

После начала войны в Украине от российского паспорта отказались пять крупных бизнесменов: основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, инвестор Юрий Мильнер, сооснователь Revolut Николай Сторонский, экс-владелец "Тройки-Диалог" Рубен Варданян и основатель инвестфонда Freedom Finance Тимур Турлов.

Помимо них, по данным "Агентства", после российского вторжения в Украину из России уехали совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман и Пётр Авен, а также бывший глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который в конце марта уволился из Кремля.

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