Рубен Варданян возглавил правительство Нагорного Карабаха

Президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил на должность государственного министра одного из богатейших бизнесменов России Рубена Варданяна. Он занял место освобождённого от должности Артака Бегларяна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Варданян будет возглавлять правительство непризнанной республики. В обязанности 54-летнего бизнесмена будет входить координация работы министров и комитетов.

Российский Forbes называет Варданяна "одним из отцов российского фондового рынка". В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера "Тройка Диалог", после продажи которого занимался управлением капиталами состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.

Независимость Нагорно-Карабахской республики была провозглашена этническими армянами бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области в начале 1990-х годов. В ходе войны с Азербайджаном непризнанная республика заняла так же часть территории соседних азербайджанских регионов. Ни одна страна мира её не признала. После боевых действий 2020 года значительная часть НРК вернулась под контроль Азербайджана.