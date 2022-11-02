Банкир Олег Тиньков отказался от российского гражданства и опубликовал в Инстаграме справку, подтверждающую этот факт, с эмоциональным комментарием. "Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей", - написал бизнесмен и призвал других следовать его примеру.

Через некоторое время пост Тинькова из сети исчез - многие предположили, что банкир его удалил.

Игорь Мальцев

Тиньков пост удалил об отказе от гражданства.

Интересно, что случилось за ночь?

Сталингулаг

Несмотря на проданный в России бизнес, значит всё-таки какие-то рычаги давления остались

Алексей Беляков

Так. Не спешим. Тиньков свой яростный пост удалил.

А я давно говорю всем: не надо постов, если выпил.

Раньше-то как было. Ну выпил с друзьями, ну наговорил ерунды, ну даже подрался. Утром никто и не вспомнит. А если вспомнит, скажет «ладно, бывает».

Теперь же все рвутся что-то строчить. Наутро перечитают и ужаснутся. Но поздно метаться, уже тыщи репостов.

Нет, нет, и нет. Либо бухать, либо соцсети.

Только одному человеку удается совмещать идеально, но он уникальный. Зовут Дмитрий Анатолич, вы знаете.

Однако Тиньков заявил, что ничего не удалял, и предположил, что исчезновение поста связано с работой "путинских троллей" - возможно, модераторы Instagram удалили его, поскольку на него поступали многочисленные жалобы. Сейчас пост снова доступен.

Олег Тиньков - не единственный крупный бизнесмен, отказавшийся в этом году от российского гражданства. Подобным образом поступили еще четыре человека, чьи фамилии значатся в списке богатейших россиян журнала Forbes. В один день с Тиньковым о выходе из российского гражданства объявил Николай Сторонский, генеральный директор Revolut, а в начале октября о выходе из российского гражданства заявил основатель фондов DST Global Юрий Мильнер: по его словам, он покинул Россию с семьей еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма.

Перестали быть гражданами России также Рубен Варданян («Тройка Диалог»), Тимур Турлов (Freedom Finance) и некоторые другие крупные предприниматели, и многие блогеры пишут, что российской экономике их будет не хватать.

Егор Бычков

От российского гражданства отказался Олег Тиньков.

Я уже сбился со счету, сколько миллиардеров сделали это за последние время.

Юрий Мильнер - наверное, самый известный в мире инвестор из России. На его деньги развивался FB или Uber, например. Основал Mail ru.

Николай Сторонский - основатель интернет-банка Revolut, которым пользуется весь мир (состояние $7 млрд).

Основатель Freedom Finance Тимур Турлов ($2,4 млрд).

Основатель "Тройки-диалог" Варданян ($1,3 млрд)

Уехали из России, получили гражданства других стран и просят больше не называть их российскими предпринимателями братья Игорь и Дмитрий Бухманы (основатели одного из крупнейших в мире разработчика игр Playrix, $15 млрд на двоих) и основатель VK и Telegram Павел Дуров ($15 млрд).

Все эти люди - суперуспешные и суперталантливые. Во многом гениальные. Все эти люди повышали авторитет России в мире.

Массовый исход таких людей - большая потеря для России, для ее экономики, для ее развития

Массовый исход таких людей - большая потеря для России, для ее экономики, для ее развития.

О том, что кто-то из миллиардеров-иностранцев попросил российское гражданство я пока не слышал. И вряд ли услышу.

Нужно понимать, что эти люди создавали и развивали прорывные продукты и идеи, известные всему миру. Они создавали сотни тысяч рабочих мест. А больше они этого здесь делать не будут.

Встречал комментарии типа "Да и пусть валят". Так могут считать только самые тупые люди с недостатком серого вещества.

Это "Пусть валят" вкупе с СВО уже привело к тому, что экономика России катится в ад, что подтверждает прогноз правительства по росту ВВП на этот год - рост будет отрицательный, минус 3,5%.

В то время, как у наших соседей, той же Армении и Грузии в этом году ожидается рекордный двузначный рост ВВП - 13 и 11 процентов соответственно. И во многом это произойдет благодаря большому количеству приехавших россиян. В массе своей хорошо образованных и активных.

СВО (да, в России запрещено называть вещи своими именами, поэтому СВО) когда-нибудь закончится. Санкции когда-нибудь снимут. Но без таких людей и десятков и сотен тысяч других талантливых ребят , вынужденных уезжать из России, экономика нашей страны будет восстанавливаться долго и мучительно. Странно, что не все это понимают.

Артем Бобцов

Страна могла бы гордиться такими предпринимателями как Сторонский, Тиньков, Мильнер.

Могла, да не смогла.

Алекс Вайс

А зетники потом будут говорить: "да кто такой Тиньков, кто такой Мильнер, что они сделали для страны?"))

Патриоты и лоялисты критикуют миллионеров-отказников.

Дмитрий Демушкин

Тиньков, Фридман, Варданян, Турлов, Мильнер, и тд , им не мешало здесь зарабатывать миллиарды, договариваться с властью, играть в эти игры, кормить чиновников, решать проблемы за счет русских и других, а теперь прозрели - отказываются от гражданства, у власти тиран!!!

Со своей стороны добавлю, это только начало. Они вам ещё в суде докажут, что воровали, обманывали вас, ввергали страну в тотальную коррупцию осознанно, вредя режиму Путина. Вас ещё потом засудят, если посмеете в этом сомневаться.

Все в белом, а Ваня которого обокрали, лапши на уши навесили - он виновен в том что режиму служил, а мы просто мимо проходили.

Сергей Мардан

Помню как тридцать лет всякие РСПП объясняли россиянам, что предприниматели - это золотой фонд нации и как их надо беречь. Тинькову этого было мало. Он хотел "пасти народы" и регулярно объяснял "правила жизни" на всевозможных сходках для лохов, мечтающих "правильно инвестировать".

Мерзавец с миллиардом все равно остается мерзавцем. Химиотерапия это не лечит.

Анатолий Несмиян

За право просто там жить ты должен заплатить демонстрацией полной и безоговорочной лояльности

Стратегия «кочевого бандита», когда ты разворовываешь территорию пребывания и выносишь награбленное в другие юрисдикции, где ты и намерен угнездиться - эта стратегия в 21 веке уже не работает. Теперь за право просто там жить ты должен заплатить демонстрацией полной и безоговорочной лояльности, не иметь на территории России ничего, и согласиться на пожизненное клеймо второго сорта.

Кирилл Шулика

Ну а что ни сделаешь ради того, чтобы вылезти из-под санкций и не потерять капиталы. Хорошо только тем, у кого их нет. А если есть, можно строить из себя психического, люди отнесутся с пониманием.

Парадоксальным образом, те же аргументы приводят и некоторые оппозиционные комментаторы, называя отказ от гражданства формой ухода от ответственности и отмечая, что у большинства россиян нет возможности избавиться от стигмы, связанной с российским паспортом.

Андрей Починков

Основатель Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства.

А у кого нет миллиарда долларов, тот идёт в жопу (зачеркнуто) тот путинская пятая колонна, которая угрожает безопасности всего прогрессивного человечества

Ольга Забалуева

Несмотря на то, что я разделяю позицию этих людей по происходящему в Украине, этот поступок я не понимаю.

С профессиональной точки зрения - да. Санкции, финансовые и юридические риски, множественные неприятные последствия.

Это означает приравнять Россию к тому, что происходит именно сейчас

Но с личной точки зрения - не понимаю. Ведь по сути это означает приравнять Россию к тому, что происходит именно сейчас, к тем людям, что находятся у власти именно сейчас, к тем чудовищным ошибкам, что сделаны именно сейчас. Под сейчас я имею ввиду не только последние 8 месяцев, но и весь подготовительный период, начиная с 2011 года.

Для меня Россия гораздо больше и шире этого. Она больше всех этих ничтожных людей, их людоедских решений и тех бед, что они повлекли за собой. Ее масштаб несоизмерим с масштабом тех, кто провозглашает «власть - это мы».

Да, моя страна сейчас болеет, да, мне больно смотреть, чем она стала. Но все же это моя Родина, в ее истории были разные периоды и она точно это переживет, искупит свою вину и возродится вновь. Не со мной возможно, но так будет.

Кирилл Гончаров

Ах, как легко просто взять и отказаться от российского гражданства. Снять с себя ответственность, начать все с начала, оставить других разбираться с обломками.

Олег Тиньков - легенда либералов. Герой демократов.

Тьфу, блин.

Роман Баданин

Про Тинькова, Мильнера и некоторых других, которые заняты ровно тем же, только в тайне. Классные ребята, конечно. Когда [сворованные] у страны деньги Усманова в Фейсбук парковали, или на питерскую братву работали, или ЯндексНовости убивали по приказу кремлевских говноедов, от гражданства не приходило в голову отказываться, а теперь быстрее пули побежали, потому что оно для них некомфортно. То есть начать делать что-то публичное и настоящее для России без/после Путина яиц не хватает или денег жалко, а спрятаться за удобным паспортом -- все смелые. Бизнес эз южиал.

Роман Супер

Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Откажется и Путин!

Андрей Зубов

Олег Тиньков, весьма уважаемый мною, отказался от русского гражданства. Я считаю это ошибкой. Путин - это не Россия, как Гитлер - это не Германия и Джек Потрошитель - не Англия. Россия - это Александр Солженицын и Дмитрий Лихачев, Германия - это Конрад Аденауэр и Дитрих Бонхоффер, Британия - это Уинстон Черчилль и Клайв Стэйпл Льюис. Отказываться из-за преступников от гражданства страны, где тебе судил родиться Господь и от страны, которая родила замечательных людей - безусловная ошибка. Надо стараться стать еще одним победителем зла на твоей родине, даже находясь в изгнании - в этом миссия.

Другие комментаторы считают, что отказы от гражданства известных людей - тоже важный способ сопротивления.

Майкл Наки

Это просто яркая демонстрация, что путинская система не работает, и маркер её эрозии

С точки зрения нарратива – чем больше российских заметных лиц, обладающих ресурсами, публично выходит из гражданства – тем лучше. Это наглядно демонстрирует, в том числе и россиянам, что вот даже номенклатура не очень в восторге от путинских действий. И тут неважно про что мы говорим – отъезд Чубайса, звонки Фридмана или отказ Тинькова. Это просто яркая демонстрация, что путинская система не работает, и маркер её эрозии, которая будет распространяться сильнее. Вот если Тиньков начнёт говорить, что все россияне рабы – а он-то не россиянин, так как от паспорта отказался – тут у меня появятся вопросики (скорее риторические), какие есть к ряду деятелей.

Я же отмежёвываться от русскости (МВД врать не будет) и своего паспорта не планирую. В первую очередь – чтобы не снимать с себя ответственность. Это моя страна, мой паспорт и моя ответственность – всё то, что происходит сейчас. И может, для кого-то легче просто сказать "я тут не при делах", сжечь паспорт и навсегда заделаться иностранцем, но эскапизм и попытки обмануть себя привели нас как раз в эту точку истории.