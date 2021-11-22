Бизнесмены предупредили о перебоях с поставками из-за кризиса на границе

Консультативный совет по иностранным инвестициям предупредил правительство России о рисках для бизнеса из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Соответствующее письмо направлено на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет "Коммерсантъ".

В документе отмечается, что через границу проходит около 10 процентов импорта, в том числе товаров первой необходимости. Более 90 процентов поставок приходится на автомобили.

Совет также отметил, что на пропускном пункте "Бобровники" на границе с Польшей грузовики стоят в 25-километровой очереди, время ожидания составляет 80 часов, а один день простоя обходится в 500 евро на машину. На границах с Литвой и Латвией также наблюдаются пробки. Затраты на одну машину там превышают 300 евро.

Авторы письма попросили правительство подготовиться к увеличению грузопотока через границу с Латвией.

В 2021 году на белорусской границе с Евросоюзом возник миграционный кризис. Это случилось после того, как Александр Лукашенко заявил, что страна не будет больше задерживать мигрантов без документов, направляющихся в страны ЕС.

Евросоюз обвиняет Лукашенко в организации кризиса. За последние месяцы в Минск прибыли десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии. Многочисленные журналистские расследования указывают, что поездки в Европу мигрантам организованы при помощи белорусских властей.

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