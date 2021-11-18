Сотни иракских беженцев вывезли спецрейсом на родину из Беларуси

Сотни мигрантов из числа тех, кто ранее прибыл в Беларусь, чтобы впоследствии перебраться в ЕС, в четверг были зарегистрированы на рейс обратно на родину.

Об этом сообщает, в частности, Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирака.

Как отметили в ведомстве, мигранты, преимущественно из числа иракских курдов, во второй половине дня сели в самолёт, вылетающий в Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. Позднее тот же лайнер направится из Эрбиля в Багдад.

По информации оппозиционного белорусского сайта "Хартия 97", 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак были репатриированы 430 мигрантов. При этом сотрудники консульства продолжают оформление ещё 50 человек. Сведения приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа.

Иракцы составляют значительную часть из примерно 4-х тысяч мигрантов, которые остаются на морозе в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. С начала прошлой неделе мигранты, уничтожая заграждения, предприняли несколько попыток штурма. Наиболее опасная ситуация – на границе с Польшей.

Руководство ЕС обвиняет режим белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном обострении кризиса и отправке мигрантов к границе. Лукашенко, как заявляют в Брюсселе, тем самым мстит за западные санкции и добивается того, чтобы ограничения были сняты.

Лукашенко все обвинения отрицает. Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.

За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.

США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.