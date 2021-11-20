Мигранты закидали камнями польских полицейский на белорусской границе

Несколько групп мигрантов из стран Ближнего Востока накануне вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Об этом сообщает в твиттере польская полиция.

Согласно сообщению польской погранслужбы, самая большая группа мигрантов состояла из двухсот человек, в остальных были десятки человек. Утверждается, что они применяли петарды и слезоточивый газ. Прорваться, однако, никому не удалось. С польской стороны никто не пострадал.

Всего в пятницу пограничники зафиксировали 195 попыток пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Задержаны 5 мигрантов без документов и несколько подозреваемых в пособничестве в незаконном пересечении границы.