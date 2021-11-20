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Мигранты закидали камнями польских полицейский на белорусской границе

Несколько групп мигрантов из стран Ближнего Востока накануне вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Об этом сообщает в твиттере польская полиция.

Согласно сообщению польской погранслужбы, самая большая группа мигрантов состояла из двухсот человек, в остальных были десятки человек. Утверждается, что они применяли петарды и слезоточивый газ. Прорваться, однако, никому не удалось. С польской стороны никто не пострадал.

Всего в пятницу пограничники зафиксировали 195 попыток пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Задержаны 5 мигрантов без документов и несколько подозреваемых в пособничестве в незаконном пересечении границы.

  • В 2021 году на белорусской границе с Евросоюзом возник миграционный кризис. Это случилось после того как Александр Лукашенко заявил, что страна не будет больше задерживать мигрантов без документов и наркоторговцев, направляющихся в страны ЕС.
  • Евросоюз обвиняет Лукашенко в организации кризиса. За последние месяцы в Минск прибыли десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии. Многочисленные журналистские расследования указывают, что поездки в Европу мигрантам организованы при помощи белорусских властей.
  • Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций. Минск эти слова не комментировал.

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