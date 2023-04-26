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Обвинение запросило 12 лет колонии для соратницы Навального Чанышевой

Лилия Чанышева

Обвинение запросило 12 лет колонии для бывшего руководителя штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой . Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Другому фигуранту дела Чанышевой, инвалиду Рустему Мулюкову, прокурор потребовал пять лет колонии и последующие два года ограничения свободы.

Чанышевой вменяют деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывы к экстремизму и создание организации, которая нарушает права граждан. Сроки по этим статьям могут складываться.

Лилия Чанышева с 2017 года возглавляла штаб Навального в Уфе. Она проходит обвиняемой по "объединённому уголовному делу" в отношении Навального и его ближайших соратников, которое ведёт Главное следственное управление Следственного комитета России.

Чанышева была арестована 10 ноября 2021 года в Уфе. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом. 17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. После этого её доставили в следственный изолятор в Москве.

19 апреля оппозиционер Алексей Навальный выступил свидетелем в суде по делу Чанышевой по видеосвязи из колонии. Другие свидетели по делу Чанышевой заявляли о давлении на них со стороны следствия и судей.

Лилия Чанышева вины не признаёт.

  • В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
  • В декабре 2021 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной.
  • В конце января Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву — наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками — в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

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