Обвинение запросило 12 лет колонии для соратницы Навального Чанышевой

Обвинение запросило 12 лет колонии для бывшего руководителя штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой . Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Другому фигуранту дела Чанышевой, инвалиду Рустему Мулюкову, прокурор потребовал пять лет колонии и последующие два года ограничения свободы.

Чанышевой вменяют деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывы к экстремизму и создание организации, которая нарушает права граждан. Сроки по этим статьям могут складываться.

Лилия Чанышева с 2017 года возглавляла штаб Навального в Уфе. Она проходит обвиняемой по "объединённому уголовному делу" в отношении Навального и его ближайших соратников, которое ведёт Главное следственное управление Следственного комитета России.

Чанышева была арестована 10 ноября 2021 года в Уфе. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом. 17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. После этого её доставили в следственный изолятор в Москве.

19 апреля оппозиционер Алексей Навальный выступил свидетелем в суде по делу Чанышевой по видеосвязи из колонии. Другие свидетели по делу Чанышевой заявляли о давлении на них со стороны следствия и судей.

Лилия Чанышева вины не признаёт.