Блинкен: Москва должна прекратить шантаж зерновой сделкой

Все страны, входящие в состав ООН, должны потребовать от Москвы прекращения использования проблемы экспорта зерна из украинских черноморских портов в целях шантажа. Об этом на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки.

По словам Блинкена, США позаботятся о том, чтобы все страны, включая Россию, могли безопасно экспортировать продовольствие в случае возобновления зерновой сделки.

Блинкен отметил, что около 90 стран поддержали подготовленное США краткое коммюнике, в котором они обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия в качестве оружия войны и голода гражданских лиц в качестве тактики ведения войны.

Госсекретарь подчеркнул, что благодаря зерновой сделке, позволившей экспорт украинского зерна, на мировом рынке смогли появиться 18 миллиардов буханок хлеба. Блинкен также уточнил, что выход России из Черноморской инициативы привел к росту цен на зерно на более чем 8%.

Россия и Украина по отдельности подписали зерновую сделку с Турцией и ООН в июле прошлого года. С той поры соглашение продлевалось несколько раз, но 17 июля Москва вышла из него в одностороннем порядке. Россия утверждает, что часть сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполнялась.

После выхода Москвы из сделки российские военные начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Также Россия заявила, что может считать военными целями сухогрузы в Чёрном море.

Блинкен отметил, что около 90 стран поддержали подготовленное США краткое коммюнике, в котором они обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия в качестве оружия войны и голода гражданских лиц в качестве тактики ведения войны.

Госсекретарь подчеркнул, что благодаря зерновой сделке, позволившей экспорт украинского зерна, на мировом рынке смогли появиться 18 миллиардов буханок хлеба. Блинкен также уточнил, что выход России из Черноморской инициативы привел к росту цен на зерно на более чем 8%.

Россия и Украина подписали зерновую сделку с Турцией и ООН в июле прошлого года. С той поры соглашение продлевалось несколько раз, но 17 июля Москва вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Россия утверждает, что часть сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполнялась.

После выхода Москвы из сделки российские военные начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Также Россия заявила, что может считать военными целями сухогрузы в Чёрном море.

Турция, ООН и другие страны призвали Россию вернуться к соглашению.

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