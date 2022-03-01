Блинкен поставил под вопрос членство России в Совете ООН по правам человека

Госсекретарь США поставил под вопрос членство России в Совете ООН по правам человека после её вторжения на территорию Украины. Энтони Блинкен в видеообращении к Совету ООН назвал действия Москвы на территории соседнего государства ужасным нарушением прав человека.
Глава Госдепартамента также сказал, что мировое сообщество должно призвать Россию прекратить боевые действия в соседней стране.
Глава МИД России Сергей Лавров также участвовал в мероприятии по видеосвязи. В своем выступлении он отметил, что Россия с неизменным уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять его интересы. Действия Кремля в отношении соседнего государства он назвал прекращением попыток "незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в "анти-Россию" в качестве смысла своего существования".
Представители десятков стран во время выступления Лаврова в знак протеста покинули зал заседаний. Представитель Германии назвала утверждения министра "циничным искажением фактов".
Лавров планировал участвовать во встрече лично, но поездка была отменена из-за закрытия для российских судов воздушного пространства Евросоюза. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель ранее говорил, что ЕС не запрещал Лаврову лететь по работе на заседание Совета. В свою очередь представитель МИД Мария Захарова рассказала, что обращение к секретариату ООН об организации поездки не дало результатов.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции о назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. В российских городах начались антивоенные акции. Их участников задерживает полиция.
- США и страны Запада ввели в отношении России санкции, которые впервые затронули не только чиновников и политиков, но и рядовых граждан.
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