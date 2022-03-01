Блинкен поставил под вопрос членство России в Совете ООН по правам человека

Госсекретарь США поставил под вопрос членство России в Совете ООН по правам человека после её вторжения на территорию Украины. Энтони Блинкен в видеообращении к Совету ООН назвал действия Москвы на территории соседнего государства ужасным нарушением прав человека.

Глава Госдепартамента также сказал, что мировое сообщество должно призвать Россию прекратить боевые действия в соседней стране.

Глава МИД России Сергей Лавров также участвовал в мероприятии по видеосвязи. В своем выступлении он отметил, что Россия с неизменным уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять его интересы. Действия Кремля в отношении соседнего государства он назвал прекращением попыток "незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в "анти-Россию" в качестве смысла своего существования".

Представители десятков стран во время выступления Лаврова в знак протеста покинули зал заседаний. Представитель Германии назвала утверждения министра "циничным искажением фактов".

Лавров планировал участвовать во встрече лично, но поездка была отменена из-за закрытия для российских судов воздушного пространства Евросоюза. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель ранее говорил, что ЕС не запрещал Лаврову лететь по работе на заседание Совета. В свою очередь представитель МИД Мария Захарова рассказала, что обращение к секретариату ООН об организации поездки не дало результатов.