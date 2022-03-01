В России заблокирован сайт "Социалистической Альтернативы"

Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Социалистическая Альтернатива" после публикации анонса антивоенной акции. Об этом Радио Свобода сообщил представитель движения, который попросил остаться анонимным.

Активисты "Социалистической Альтернативы" не получали от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта. Как рассказал собеседник Радио Свобода, в реестре ведомства блокировка обоснована тем, что на сайте был опубликован призыв к участию в несанкционированной акции. Он связывает блокировку с анонсом антивоенной акции, который был опубликован на сайте "Социалистической Альтернативы".

"Мы анонсировали на 6 марта акцию по всем городам России, и получили колоссальный отклик от пользователей социальных сетей: они начали массово печатать листовки, макеты которых мы подготовили. На данный момент уже в восьми городах у нас объявлены точки сбора или даже маршруты шествий.

По моим оценкам это будут более массовые акции, чем те, которые мы видели 24 февраля и в последующие дни. Это связано с тем, что на подготовку этой акции есть какое-то время", - сказал собеседник Радио Свобода.

Участники движения не планируют оспаривать блокировку сайта. "Никаких санционированных акций в текущих условиях быть не может. Государство потеряло право санкионировать что-либо после того, что произошло 24 февраля. Поэтому мы не считаем необходимым предпринимать какие-либо юридические действия в отношении этой блокировки", - заявил представитель "Социалистической Альтернативы".

В России и других странах проходят акции протеста против войны с Украиной. По данным ОВД-Инфо (проект внесен в реестр "иноагентов"), с начала российского вторжения 24 февраля в России было задержано более 6500 участников антивоенных акций.