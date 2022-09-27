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Блинкен: "Украина имеет абсолютное право вернуть свои территории"

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 27 сентября, заявил, что страны Запада никогда не признают аннексию Россией украинских регионов и поддержат Украину в её борьбе за возвращение территорий.

"Я также подчеркиваю, что Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией", – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Госсекретарь США также повторил слова президента Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жесткие санкции.

"Россия вторглась в Украину, захватила территорию и реализует на ней свою дьявольскую схему, в том числе выселяя оттуда часть населения", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что одних людей Россия депортирует с оккупированных территорий, а другие просто пропадают. После чего, по словам Блинкена, российские власти устанавливают марионеточные правительства и манипулируют результатами псевдореферендумов, чтобы объявить захваченную территорию частью России.

  • 13 сентября Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности, которые, по словам Киева, понадобятся для "продолжения наступления в 2023 году". США предоставляют Украине вооружение на условиях, что она наносит удары лишь по оккупированным землям, но не по территории России.
  • Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, многие жители оказались беженцами. Согласно результатам, которые предоставили пророссийские власти, во всех регионах более 87% избирателей проголосовали за вхождение в состав России.

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