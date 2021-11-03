Обвиняемый в оправдании терроризма Юрий Хованский: "Я не выживу в СИЗО"

Суд в Санкт-Петербурге продлил на два месяца арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 8 января 2022 года. Соответствующее ходатайство следствие обосновало тем, что ещё не получило результаты экспертиз и ответы на запросы, отправленные в службы безопасности Google и Microsoft.

Перед решением о продлении ареста Хованский выступил с речью, которую полностью приводит издание The Flow. Блогер сказал следующее:

"Пятый месяц меня держат в СИЗО, подрывая моё здоровье и веру в человечество. Чем же занимаются следователи в это время? Они изучают песню, которую я исполнил в 2012 году. Глупую и неудачную шутку, которая, по сути, сломала мою жизнь. Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Но это не отменяет того, что я непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона. Я много раз просил прощения за эту песню ещё до ареста. Я сделал пожертвование в фонд, занимающийся помощью жертвам терроризма. Ваша честь, я ни о чём в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом. Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь? У меня начались проблемы с кровообращением, сном, внутренними органами. Я долго не выживу в СИЗО".

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Блогера Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за ёрнической песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов.

После ареста блогер частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", - написал обвиняемый в оправдании терроризма в письме из СИЗО.

В сентябре подруга блогера Мария Нелюбова рассказала, что во время обыска по делу Хованского у неё пропали 600 тысяч рублей. В Следственном комитете опровергли её заявление.