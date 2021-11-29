Блогер Хованский заявил об угрозах следователей ему и его девушке

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма за песню про теракт во время мюзикла "Норд-Ост", написал открытое письмо из СИЗО. В нём он сообщает, что от него требуют признать вину и отказаться от собственных адвокатов. Текст письма опубликован в телеграм-канале "Хованский не террорист".

Как пишет Хованский, руководитель следственной группы по его делу, не уведомив адвокатов, пришёл к нему в СИЗО и поставил ряд условий: дать показания, что он пел песню про теракт не в 2012 году, а в 2018, отказаться от своих адвокатов и согласиться на "их" защитника. В случае согласия следователь обещал "штраф и свободу", если же блогер откажется, то у него и у его девушки "будут проблемы". В письме Хованский попросил о помощи.

"Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать. Я прошу, нет, я умоляю - помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье", - пишет блогер.

Хованский также добавил, что дело об оправдании терроризма строится на показаниях четырех "лжесвидетелей", которые "не знают, что такое стрим".

В начале ноября суд в Санкт-Петербурге продлил Хованскому арест на два месяца. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 8 января 2022 года.

Перед решением о продлении ареста блогер выступил с речью, в которой заявил, что его "пытают за песню, разозлившую общественность", но это не отменяет того, что он "непричастен к совершению преступления в действующей на тот момент редакции закона". Кроме этого Хованский сообщил о начавшихся проблемах со здоровьем – в частности, с внутренними органами, кровообращением и сном. "Я долго не выживу в СИЗО", – закончил свою речь блогер.

Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за издевательской песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов. После ареста блогер частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", – написал обвиняемый в одном из писем из СИЗО.

По словам Хованского, следствие пытается доказать, что он пел песню не в 2012, а в 2018 году, когда действовала более жёсткая редакция закона. Он утверждает, что это неправда.