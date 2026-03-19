Блогер Илья Ремесло, возможно, у психиатров после критики Путина

Провластного блогера Илью Ремесло, который ранее на этой неделе резко раскритиковал президента России Владимира Путина, могли отправить в психиатрическую больницу. Такая информация распространилась в каналах Z-блогеров, отмечает в четверг независимое издание "Холод".

"Фонтанка" со ссылкой на своего корреспондента пишет, что блогер Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. В справочной службе больницы журналисту "Фонтанки" подтвердили, что пациенту с точно таким же ФИО можно передать посылку в субботу и в среду. Судя по номеру отделения, раньше Ремесло в поле зрения психиатров не попадал, отмечает "Фонтанка".

О том, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу №3 в Петербурге, написал также провоенный блогер Александр Картавых. "Революция сорвана, вождь в дурке", - цитирует Картавых "Холод".

17 и 18 марта Илья Ремесло, бывший член Общественной палаты России, юрист, ранее получивший известность прежде всего доносами на Алексея Навального, неожиданно начал критиковать Владимира Путина. Ремесло опубликовал в телеграме ряд постов, в которых, помимо прочего, раскритиковал войну в Украине и призвал судить Путина, назвав его "нелегитимным президентом".

История вызвала широкий резонанс. Начали звучать предположения о том, что действия Ремесла быть согласованы с кем-то во власти.

С вечера среды в канале Ремесла не появлялось новых постов, сам блогер не выходил на связь, пишет "Контекст". SOTAvision пишет, что блогер 18 марта сначала согласился поучаствовать в эфире канала, но потом сообщил, что "задержался в церкви и сегодня не успеет".