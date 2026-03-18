Провластный блогер юрист Илья Ремесло опубликовал серию постов с критикой Владимира Путина, в том числе войны в Украине, которая, по его оценкам, унесла от одного до двух миллионов жизней: "Я в 2014 году поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам всем тогда казалось, что Путин – объединитель земель русских. И вот к чему мы пришли – мясные штурмы, заманивание обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5-10 лет — вы готовы к такому?". Блогер призвал судить президента России: "Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор".

"Агентство" пообщалось с Ремеслом, он подтвердил изданию, что является автором опубликованных текстов. По мнению блогера, его заявления обязательно покажут Путину, потому что его прекрасно знают в Администрации президента. Также блогер заявил, что сейчас находится в России.

Илья Ремесло стал известен как борец с Алексем Навальным, его штабами и Фондом борьбы с коррупцией. Именно по жалобе Ремесла было возбуждено уголовное дело против Навального по статье о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ремесло активно противодействовал проектам, направленным против самого Путина и "Единой России" — президентской кампании Навального и "Умному голосованию". В последние годы Ремесло работал на прокремлёвском телеканале RT и поддерживал войну в Украине.

Многие провоеннные блогеры уже выступили с критикой последних заявлений Ремесла.

Могут ли действия Ремесла быть согласованы с кем-то во власти и есть ли сторонники у Ремесло в провоенном сообществе? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым и военным экспертом, социологом Николаем Митрохиным.