Блогера Аяза Шабутдинова обвинили в особо крупном мошенничестве

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Его подозревают в совершении восьми эпизодов мошенничества, совершенного организованной группой. Свою вину Шабутдинов не признал, сообщает прокуратура Москвы.

По версии следствия, Шабутдинов из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря его курсам, тренингам и вебинарам.

Восемь человек, "убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ", заключили договоры с компаниями блогера на суммы от 100 тысяч до почти двух миллионов рублей.

О задержании блогера стало известно вчера. В ближайшее время суд изберет Шабутдинову меру пресечения, добавила прокуратура.

Аяз Шабутдинов — автор популярных тренингов, его аудитория в инстаграме около двух миллионов человек. Блогер читает мотивационные лекции и курсы, намекающие на возможность быстрого обогащения клиентов.

Шабутдинов владеет одной из крупнейших в России сети образовательных центров Like Центр, продающей бизнес-тренинги. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года, как утверждается в финансовой отчётности, составила 737 миллионов рублей.

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