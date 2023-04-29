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Грани времени

Блиновская под арестом, Навальный против Ходорковского, российские чиновники на войне. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Елена Блиновская, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 17-й недели 2023 года

Скандально известная блогер Елена Блиновская задержана при попытке покинуть Россию из-за неуплаты налогов. Коучи и "инфоцыганки" как новое социальное явление – откуда в этой сфере крутятся такие бешенные деньги?

Российские чиновники на войне: патриотический кураж, карьерный рост, бегство от уголовного преследования. Приказы начальства не обсуждаются. Кто и зачем едет на украинский фронт?

Новый проект Кремля – "Балтийская платформа". Манипуляция экологической повесткой или приманка в виде режима наибольшего благоприятствования для предпринимателей? Как Москва хочет вернуть в сферу влияния Латвию, Литву и Эстонию и наказать Финляндию за вступление в НАТО?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом, автором телеграм-канала Komintary Михаилом Коминым, главным редактором компании Lännen Mediaс Матти Посио, украинским публицистом Матвеем Ганапольским и антропологом Ольгой Христофоровой.

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